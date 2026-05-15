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娛樂
出版：2026-May-15 04:00
更新：2026-May-15 04:00
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舒淇藉《女孩》展現執導野心

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近年影壇不少女演員轉型執導，首作亦表現亮眼，舒淇也不例外。這位在台灣成長、於香港成名的女演員，第一次執導長片便展現出個人風格。《女孩》是一部帶有濃厚半自傳色彩的作品，舒淇將鏡頭回溯至八十年代末到九十年代初的台灣，透過影像試圖重組與還原其記憶深處的童年景觀，也是對個人生命史的挖掘。

從技術層面而言，《女孩》表現出極強的視覺野心，戲中大量運用仿菲林質感與藝術化剪接，將基隆天橋等經典地景重新包裝。舒淇對於光影與質料有極高敏感度，賦予電影一種朦朧且充滿觸感的藝術氛圍。

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《女孩》呈現出壓抑而拖磨的家庭實境，節奏相對緩慢，卻捕捉了成長於家庭重量。電影中的年輕女主角(白小櫻飾)無法與母親(9m88飾)展開和解，女孩看著母親受困於家暴卻不願離開，這種困惑與無力感為電影建構張力。

與常見的勵志或救贖電影不同，《女孩》拒絕提供廉價的心理補償。在結尾女孩並未經歷戲劇性的性格蛻變，她僅僅是「長大了」，儘管出現母女同桌的畫面，但導演更傾向角色在心理上停留在那個無解的雨夜，冷靜地反映現實中難以跨越的家庭創傷。

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這是一部「導演先行」的作品，舒淇透過這部電影，展現了她對生命和世界的觀察，證明了她不僅是銀幕前的icon，更是一位擁有獨立審美觀點的影像創作者。電影最終無法拯救任何人，卻是一位女性如何直視自己的過去，並在不和解之中，尋找共存的可能。

文：何阿嵐

《女孩》線上看：Now Cinema現已上架。

Now TV原文轉載：https://www.nowtv.now.com/blog/ep175-Girl

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