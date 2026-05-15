新世代演員擔大旗的鉅製

要將十多年前的經典港片再拍成前傳，希望能夠締造多一次經典，難度甚高。說的是《寒戰1994》，這部前傳亦只是上集，因此所有章節也還未知結局。簡單來說，這次的作品是一部「入局片」，讓觀眾再一次入局，但始終還是要看完未來的《寒戰1995》才能真正評論。 單看演員陣容已夠強大。這次《1994》則主要是看劉俊謙、吳彥祖兩位的演技較勁，畫面看起來當然是賞心悅目。以當代的香港演員來說，劉俊謙可算是最有潛質的一位新秀演員，無論顏值及演技亦出色，只是這次在演技方面略嫌用力，希望假以時日能夠再收放自如一點，以較為自然的力度去演出，便能走到一線位置。

劉俊謙吳彥祖剛柔並重 話說回來，劉俊謙的賣力演出，恰恰在這種寒戰氛圍之下，其實又似乎是適合的。因為「寒戰」系列的所有演員總是賣力得很，說每一句對白也煞有介事的，神色凝重地唸對白，才是這部戲的標記。而吳彥祖相對沒那麼用力的演出，便恰巧與劉俊謙形成剛柔並重的局面，算是配合得天衣無縫。除了兩位演員之外，還有吳慷仁其實也是比較偏重的角色，只是在《1994》還未完全展現出來，不過看到電影的尾聲就會知道，到《1995》的時候，他將會成為一個比較重要的角色。

市場依然需要鉅製 看此系列的電影，觀眾其實早已有著心理準備，入場會被巨量資訊炸得腦袋實了，完了場還不停地需要分析剛才看過的劇情與支線的關聯性。經過思考分析後，是次的局面其實尚算清晰。中段加入不少打鬥場面，也算是讓觀眾腦袋有休息的時刻。機場打鬥一幕也看得出難度，當然最終的任務結果則令人有點無奈，但看得出過程還是希望令觀眾感受到緊湊氛圍的。 加入周潤發、郭富城兩位《寒戰》演員，的確有大大提升觀眾的親切感。而劉俊謙與王丹妮的對手戲，則令人想起《梅艷芳》二人之合作，默契似乎亦不錯。電影整體製作絕對能夠呈現出大片格局，即使坊間仍出現不少對電影的抨擊，但個人認為，能夠在電影業如此低迷的時刻，依然有這樣的重量級鉅製，是對行業間的一種鼓舞，亦是對普羅大眾的一個交代。觀眾希望能夠看到有分量的電影製作，這部作品絕對算得上是有心有力。至於劇情上的梳理，則需要留待下集《1995》出現，才能正式評論。希望往後的香港市場，能夠有更多娛樂性豐富的電影，令市道熱鬧起來。至少，亦看得出此製作希望捧出新一代的演員，也是好事。