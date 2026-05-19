踏入十周年嘅ViuTV剛播完《IT狗2.0》，喺網絡上有好正面嘅迴響，仲有人冠為「神劇」；另一邊廂，TVB傳出高收視長壽節目《愛．回家之開心速遞》將會停播；而HOY電視亦都宣布以新面貌登場。電視圈最近好似熱鬧返，以上三個發展亦帶嚟一啲啟示。 先講《IT狗2.0》，故事脈絡唔算強，但每集有好多金句，抽水非常到位，令觀眾會心微笑，亦正好配合網絡碎片化、病毒式宣傳嘅效果。其實個模式同《愛．回家》呢類處境劇相似，反映社會現況，觀眾睇得過癮。

而處境劇喺一個電視台慢慢消退，又竟然喺另一個電視台搵到出路。當然，將兩者比較並唔公平，因為做20集同做幾百集，要求根本唔同。但我想講嘅係：就算都係處境劇模式，喺唔同電視台、唔同觀眾、唔同時期，發揮嘅作用同效果都截然不同。 至於HOY電視，新節目嘅人選同整體感覺，都令人諗起ViuTV開台時，主打輕鬆年輕。呢種套路喺ViuTV開台時取得空前成功，但到2026年，任何一間電視台(包括ViuTV本身)照做一次，仲可唔可以有同樣效果呢？ 唔同咗嘅係，ViuTV開台時，香港仲喺度討論王維基攞唔到牌、大台嘢點解咁悶；十年後嘅今日，大台主力播合拍劇，排場同質素都唔同咗。而王維基，當日大家都戥佢唔抵，依家就討論佢減價戰同動物實驗。社會其實已經變咗好多。

到底今時今日我哋仲係唔係咁追求「新力量、新思想、年輕創意」？香港人經歷疫情同經濟一連串壓力，我覺得變得麻木咗，對免費電視娛樂，仲係咪需要咁有棱角嘅嘢呢？如果唔係，更加成熟嘅網絡娛樂、更多樣化嘅娛樂體驗，都比十年前進步好多。一個純粹被動嘅電視台，用返同一種模式，仲可唔可以得到同樣效果呢？ 從合拍劇、直播娛樂綜藝，到販賣創意，電視圈最近即使熱鬧咗，又有咩真正新嘅突破呢？