《怪奇退休鎮》長者勇鬥黑暗力

Netflix在夏季推出一系列的FYSEE造勢活動，大力催谷極受好評的劇集如《齮齕人生》(Beef)、《獸藏我心》(The Beast In Me)、《失策兄妹幫》(Big Mistakes)和《明亮燦爛的你》(Remarkably Bright Creatures)等。另外還推出FYSEE喜劇節目系列，由一流的喜劇演員們Wanda Sykes、奇雲哈特(Kevin Hart)、Marcello Hernandez、Tom Segura、Taylor Tomlinson、Mo Amerfl、Jeff Ross主持棟篤笑，和嘉賓歡度一個晚上。 同樣本月上架的《怪奇退休鎮》(The Boroughs)及《他們的春夏秋冬》新二季(The Four Seasons S2)團隊日前利用Zoom接受《am730》的宣傳訪問。 「杜夫兄弟」(The Duffer Brothers)繼創作《怪奇物語》(Stranger Things)系列後，新作《怪奇退休鎮》同樣受大眾歡迎。Netflix為這部劇大力宣傳，日前在荷李活的Egyptian影院內舉行首映。

劇集由著名演員艾佛莫連拿(Alfred Molina)、Bill Pullman、Geena Davis、Alfre Woodard、Clarke Peters、Denis O’Hare聯合主演，講述一群退休人士，在新墨西哥的老人院內，靠著團結和合力去對抗黑暗力量，因為他們餘下的精力和日子正被吸收，情節緊張又幽默。

監製Jeffrey Addiss和Will Matthews表示建立了9間房和很多店舖，劇中所看到的布景全由人手設計和製作。Jeffrey說：「我們在拍攝場地真的可以走進一間咖啡店，並使用咖啡機。劇中所看到的擺設都是人手製作，因為我們要演員到任何一處都實景，所有演員們和工作人員們都很齊心合力去完成拍攝。」 Alfed Molina指可以和這麼多位資深的演員合作實在難得，「我有很大的自由度去創作主角Sam Cooper，亦有充份的時間去準備他的背景、生活和人生觀等。我從演多年和看過很多劇本，今次拍《怪奇退休鎮》的經驗，令我深深聯繫到劇情內。」

Geena Davis飾演主角之一「Renee Joyce」，她直言很愛該角色的性格，「我真的很喜歡演Renee，她很率直和抵死。她曾是一名音樂經理人，所以不會兜圈說話，當認定目標後便直接爭取，同時間她也有柔弱一面，有點復雜和可愛。」 《他們的春夏秋冬》繼上一季的故事，擔任監製之一並主演的天娜菲(Tina Fey)透露今季會集中角色「Ginny」和BB的發展，「在上一季大家都合作得十分開心，今次我們更大膽去探討中年危機、友情的考驗和家人之間的關係；也帶大家到意大利去體驗移民，希望可以表達到人性的限制和行為。」有份執導兼主演的Colman Domingo則笑說，最重要的是令每位演員均在幕前燦爛地表演，「今季故事充滿很多人的人生經歷。例如我沒有告訴最好的朋友，我從紐約搬到洛城，當老友知道後，我很尷尬。劇中天娜演的「Kate」和我演的「Danny」像一對老夫妻，今次要去解剖二人的友情是很有趣的故事。」

飾演「Claude」的意大利演員Marco Calvani認為今次拍攝的聖誕午餐戲份最難忘，「這劇集是一份禮物，不停地充滿驚喜。那場戲令我很感動，因為有很多意大利籍演員一起參演。劇中飾演我姐姐的女演員，其實是我的老朋友。事前我不知道她被選中演出，拍攝第一天時我很感動和開心！」 劇中由Erika Henningson飾演的「Ginny」和Kerri Kenney-Silver飾演的「Anne」表現出有愛有恨，Anne終於放膽去嘗試新生活。喜愛Steve Carell的觀眾們也要留意今季一集關於Covid的故事，絕對是一流的喜劇作品。