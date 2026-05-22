《綿羊偵探團》從幽默中灌輸良好價值觀

近期首推《綿羊偵探團》(The Sheep Detectives)這部黑馬之作，演員不是重點，故事才是。而且電影內含的意義相當正面，適合家長帶小朋友入場觀看，為下一代灌輸有能量的價值觀。電影改編自德國作家Leonie Swann的同名暢銷小說，在當地的銷量已突破《哈利波特》(Harry Potter)的紀錄。 較為知名的曉治積曼(Hugh Jackman)實屬客串參演，由他飾演的牧羊人，經常對著他的羊群讀著偵探故事，他只是在自娛而已，沒想到原來羊群一直都很留心聽他的故事，而且還會在羊群之間互相討論誰是兇手，就像人類玩「狼人殺」一般。有一天，牧羊人意外身亡，這個小鎮上就只有慵懶的警探，要破案似乎有點難度，而最大的嫌疑人則是從外地回來的牧羊人女兒。但羊群並沒有放棄，牠們很努力希望能夠尋找真兇，於是一直在找尋線索。而在查案期間，牠們當然亦會歷經一些成長。

有勇氣才能做正事 在戲中，羊群就像一群小朋友般，對世界的認知不足，卻有著滿滿的好奇心。當牠們要踏出自己的舒適圈，需要的是勇氣。牠們的舒適圈就是自己的草地，但牠們需要橫過馬路，擴大活動範圍，才能繼續查案。如何讓自己能成功過馬路，看似很小的事情，對小朋友/羊群來說，也得花費很大的力氣去克服心理屏障。還有如何能在羊群中避免有羊群心態，要欣然接受自己跟其他羊群是有所不同的，而被排斥也不是甚麼難受的事，那可能只因你有著比別人更高的能力而引致。為羊群配音的卡士也不弱，找來一眾老戲骨包括《絕命毒師》(Breaking Bad)的男主角Bryan Cranston、「X教授」的柏德烈史釗活(Patrick Stewart)等等，聽著他們聲演亦覺有趣。

正向思考 顯淺易明 電影無論是節奏或是說故事的淺白程度，也很適合小朋友入場觀看，相信他們會看得明白，亦能在觀賞過程中領悟到一些做人道理，能夠從中灌輸良好價值觀，實在是相當適合孩子入場觀看的電影。而且還能帶給小朋友應有的勇氣，知道甚麼時候應該挺身而出，甚麼時候能夠無畏無懼地相信自己的能力。在這個年頭，能夠拍出一部如此心地良善，富教育意義，娛樂性尚算豐富的電影，實在難得一見。 戲中羊群們的性格很可愛，而大部分村民則是傻頭傻腦的，當整個世界的羊與大部分人類都純真無比之時，當然亦會衍生出一連串幽默笑話。看著羊群之間的討論，感覺像是《動物農莊》(Animal Farm)的羊群版。原來每一隻羊也有牠們獨特的個性，排除了「羊群心態」。