Now True《癲造之才》粵語配音版 更貼近香港觀眾的本地化作品

A24出品話題作《癲造之才》(Marty Supreme)由Josh Safdie執導，並與Ronald Bronstein共同編劇，添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)同時擔任主演及監製。電影以1950年代紐約為背景，添麥菲在片中飾演主角馬提。角色靈感來自美國乒乓球傳奇人物Marty Reisman，但電影並非傳統人物傳記，而是以虛構故事呈現一個年輕人追逐成功、名氣與認同的過程。馬提既有天分，亦有野心，性格衝動而不安分，令他的追夢之路充滿喜劇感、壓力與失控場面。

奧斯卡影后桂莉芙柏德露(Gwyneth Paltrow)今次重返電影演出，與添麥菲在片中有多場對手戲，亦成為作品其中一個話題。對添麥菲而言，《癲造之才》亦是一次較少見的角色嘗試，由過往觀眾熟悉的文藝或大型商業形象，轉向一個更急躁、更蠱惑，甚至有點令人又好笑又頭痛的人物。憑藉今次演出，他更成功贏得金球獎音樂及喜劇類電影最佳男主角。