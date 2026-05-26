《我們意外的勇氣》 高齡孕婦半年不下床的考驗

台灣知名監製葉如芬與五月天阿信，首度合作聯合監製的電影《我們意外的勇氣》，由新銳導演游紹翔執導，以自己與太太的真實經歷作為藍本，拍出他們克服意外懷孕而導致的種種問題，希望觀眾能夠感受他兩口子為了產子的那份勇氣。 影后劉若英與金鐘視帝薛仕凌飾演年齡差距十載有餘的夫妻，姐弟戀令關係顯得更脆弱，卻同時能在戲中看到薛飾演的男朋友角色，對女朋友那種無微不至的關懷，著實心暖。電影大部分場景都發生在這個小病房之內，看到片尾製作名單內，更有「質感師」一職，由一群工作人員擔任，看得出電影希望令所有布置也添上濃濃的生活痕跡，心意滿滿，誠意可嘉。

導演親身經歷添可信性 導演年輕時就在滾石唱片內擔任企劃助理，拍攝過數百個MV，亦有為五月天及劉若英執導MV，因此電影會獲「相信音樂」投資，以及五月天阿信擔任監製，又找來劉若英主演，亦是有跡可尋。這是導演首部電影，當中必滲透著沙石，始終電影講求的，是對人性的深入了解，幸好導演有以自身經歷作藍本，就連夫妻間的職業也是根據他在娛樂圈的工作模式進行刻畫，應該算是掌握得比較清楚。 由劉若英飾演藝人經理人樂芙，簡直有種為她量身訂造的感覺。那種倔強、女強人、以工作為先的感覺，要演活這場女尊男卑實在是適合不過。至於薛仕凌的演技也是毋庸置疑，但外表上卻有礙觀眾入戲，雖然他實際年紀的確比劉若英年輕十多年，但劉若英保養得實在好，戲中她演四十多歲的孕婦，其實是比她實際年紀輕了十多歲。而薛仕凌實際年齡已經四十多，他需要看似三十出頭，才能與劉若英產生到姐弟戀之感。現在戲中不停交代二人年齡差距，觀眾要從對白當中才能知悉，但在畫面上卻看不出來，即使兩位演員演得如何出彩，這難免亦影響了觀眾投入度。

體驗醫療制度的非人道主義 電影拍出了兩口子很多生活難題，也是用於表達他們那種入世未深的淺見，再加上台灣醫院的恐怖處理病人手法，導致意外懷孕並需要孕婦全程留在床上養胎的事情更加艱難。最低限度就是如果醫院早已決定孕婦需要在餘下半年全程留床直至順利產子，卻安排她在一個沒有窗的病房「養胎」，並要求孕婦要保持良好心境，那是全然違反人性，甚至可說是非人道的安排。人類需要陽光去生存本是基本知識，如果在缺乏陽光的情況下生活，人類是會有抑鬱症的，這與醫生要求孕婦保持良好心境，已經是背道而馳的安排。

戲內還有種種令人驚託的安排，鼓勵大家入場觀摩，可大開眼界。同時亦能見證一對未婚產子的男女，當中需要經歷多少包容、體諒與付出，胎兒才能順利誕生。此作能夠為還未產子的人提供一個最極端的概念，令更多人對產子一事三思而後行。