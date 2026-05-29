《金童》 忘掉那個搞笑的張繼聰

港產拳擊電影的核心，往往不在於擂台上的勝負，也不僅是運動員背後的辛酸，而是在於那種「置之死地而後生」的草根韌勁。觀眾進場想看的，是主角如何從生活的泥濘中掙扎爬起，用雙手對抗宿命枷鎖。而在陳維冠執導的《金童》裏，觀眾的目光毫無疑問聚焦在張繼聰身上。
老實說，鄭成武、沈錫然負責的《金童》劇本，整體敘事水平僅僅及格，雖然聚集一班好戲之人，拳擊比賽的處理亦見心思。然而戲劇建構上，無論父子情和主角本身的動機不見得有說服力，令最後的整體成果不似預期。但幸好有張繼聰，其演出成為這齣戲的救命草。
入行多年的張繼聰，最令觀眾印象深刻的或許是那些幽默金句和充滿「麻甩味道」的喜劇細胞；雖然他也演過不少主角，但這次他對《金童》的付出絕對值得大書特書。為了演活拳手，他展現了近乎修行的職人精神，身形鍛煉如鋼索般緊繃的肌肉線條，拳擊電影要有真實感，說服力，來自演員的訓練，當他在銀幕上揮拳、喘息、汗流浹背時，觀眾會完全忘記他是往日的搞笑演出，眼前是一個被生活磨平了稜角、卻唯獨在擂台上不肯低頭的硬漢。
張繼聰賦予了角色一種很深的悲劇感與厚度，讓大家看到拳手最強大的對手從來不是別人，而是那個曾經想過放棄的自己，即便劇本一般，但單憑他這份熱血與誠意，還是值得一看。文：何阿嵐
《金童》線上看：Now Cinema現已上架。