《金童》 忘掉那個搞笑的張繼聰

港產拳擊電影的核心，往往不在於擂台上的勝負，也不僅是運動員背後的辛酸，而是在於那種「置之死地而後生」的草根韌勁。觀眾進場想看的，是主角如何從生活的泥濘中掙扎爬起，用雙手對抗宿命枷鎖。而在陳維冠執導的《金童》裏，觀眾的目光毫無疑問聚焦在張繼聰身上。

老實說，鄭成武、沈錫然負責的《金童》劇本，整體敘事水平僅僅及格，雖然聚集一班好戲之人，拳擊比賽的處理亦見心思。然而戲劇建構上，無論父子情和主角本身的動機不見得有說服力，令最後的整體成果不似預期。但幸好有張繼聰，其演出成為這齣戲的救命草。