有個「星爸/媽」係唔係就會贏在起跑線？喺八、九十年代，香港或亞洲藝能界上，的而且確有用，因為當時娛樂公司唔多，宣傳途徑亦只有電視台、電台同報紙，少數有權力嘅人對個市場可以有好大決定權。但今時今日，網上串流平台令冇權冇勢嘅獨立歌手，都可以有被看/聽見嘅機會，播放數字亦好難呃到人。至於媒體協助，或者都仲有少少，起碼高咗話題度，但今時今日嘅網絡世界，成為話題好多時都唔係好事。

第一係「陳奕迅個女」。大家覺得佢含住金鎖匙出世，贏在起跑線，一切嘅成功全因係「陳奕迅個女」，所以我覺得呢個關係對佢喺樂壇發展來講並冇咩好處。

唔好誤會，我係相信「成功需父幹」嘅。例如有個有錢老竇打本俾你做生意，又或者對於從事高度內循環行業，例如醫生、大律師或銀行家，父母嘅力量就可以相對直接幫到你嘅人脈同生意。但係歌手呢個界別，尤其係現今呢個環境，我真心唔覺得可以幫到幾多，仲分分鐘有反效果。

康堤唔係樂壇第一個星二代，之前謝霆鋒、欣宜嘅父母明顯係較高調幫仔女。最經典嘅例子係鄭中基，佢係寶麗金高層個仔，當年一出道就可以同天王級歌手張學友合唱，即時成為大眾話題；陳奕迅唔單只冇合唱，連睇個女演出好似都少，最多一齊去睇下網球。