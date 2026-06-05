2026世界盃 4大「劇集級」國家隊晉級封王

2026世界盃首次由三個國家(美國、加拿大及墨西哥)共同主辦，參賽隊伍由32隊增至48隊，總場數暴增至104場。Now TV獨家4K直播全部賽事。睇波時間亦有別以往，賽事會在香港時間凌晨至中午舉行，建議球迷提早調校生理時鐘，收工即刻補眠，凌晨起身睇波再直落返工。以下推介4支「劇集級別」國家隊，睇波如「追劇」！

阿根廷和葡萄牙依然是焦點中的焦點。美斯和C朗，兩位橫跨20年足球世代的超級巨星，極可能最後一次出戰世界盃。尤其阿根廷上屆成功封王後，美斯今次到底能否童話式完美告別？而葡萄牙則繼續進入「後C朗時代」與「仍然需要C朗」之間的矛盾期，單係更衣室氣氛已經夠戲劇性。