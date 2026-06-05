2026世界盃 4大「劇集級」國家隊晉級封王

2026世界盃首次由三個國家(美國、加拿大及墨西哥)共同主辦，參賽隊伍由32隊增至48隊，總場數暴增至104場。Now TV獨家4K直播全部賽事。睇波時間亦有別以往，賽事會在香港時間凌晨至中午舉行，建議球迷提早調校生理時鐘，收工即刻補眠，凌晨起身睇波再直落返工。以下推介4支「劇集級別」國家隊，睇波如「追劇」！
阿根廷和葡萄牙依然是焦點中的焦點。美斯和C朗，兩位橫跨20年足球世代的超級巨星，極可能最後一次出戰世界盃。尤其阿根廷上屆成功封王後，美斯今次到底能否童話式完美告別？而葡萄牙則繼續進入「後C朗時代」與「仍然需要C朗」之間的矛盾期，單係更衣室氣氛已經夠戲劇性。
法國近年人才濟濟，誇張到予人有種「每個位置都有兩個正選」的感覺。不過法國最大看點，仍然是球隊核心安巴比能否帶領法國隊連續三屆打入決賽，一雪前恥，若然阿根廷(J組)與法國(I組)均以首名出線，就只能夠在決賽才有機會碰頭。
等足28年未打入決賽周的挪威，今次坐擁首次踢世界盃的「魔人」賀蘭及奧迪哥特。二人效力的曼城及阿仙奴，近年一直是英超爭標勁旅，而他們亦是各自球隊的靈魂人物，攻力絕對「世界級」！雖然分組賽(I組)撞正世界排名第一的法國，但挪威絕對有潛力挑戰「王者」。畢竟世界盃歷史最迷人的地方，永遠是「新王登場」。
文：列特
Now TV原文轉載：https://www.nowtv.now.com/blog/ep179-FIFA-World-Cup-2026