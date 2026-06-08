ViuTV劇集《Court!》已大結局，但網上依然熱烈討論，喺呢個資訊爆炸嘅年代，一套劇可以令觀眾有咁長嘅after taste，仲持續引起共鳴同討論，實屬難得。呢套MakerVille同銀河映像製作聯乘嘅原創劇可以咁成功，我覺得有以下3個原因：
首先就係套劇既寫實又有人性，觀眾睇落去覺得貼近生活。但更重要嘅係佢有「銀河味」，即係無常、巧合、宿命嗰種感覺，呢啲通常係電影先玩到嘅深層次元素，今次竟然可以調校到去電視劇模式。電影得兩個鐘，電視每日一個鐘，處理細節方法完全唔同，點樣可以「深入」保留嗰種韻味，但同時「淺出」令大眾都理解得到，將高深哲理轉化成大眾娛樂，呢個就係套劇成功嘅關鍵之一。
做到以上嘅深入淺出，關鍵其實係《Court!》第二個成功原因，就係佢背後有長達三年嘅沉澱同劇本推敲。據講呢套劇可以追溯到2020年代初期，已經開始決定開拍，係ViuTV同銀河繼《三命》之後嘅合作項目之一。聽講當時仲有《地獄大狀》等等幾個劇集項目同時進行。但多劇並行但冇分薄劇本琢磨嘅工夫，成套劇好明顯有極其嚴謹嘅資料蒐集同反覆打磨劇本，呢種做法喺節奏急促嘅本地電視圈非常罕見。有充足嘅準備，先可以將複雜嘅題材同哲理消化到觀眾易入口嘅層次。
《Court!》仲有一個成功之處，就係佢顯示咗一個宏觀格局，唔止係單一劇集嘅得失，而係一種更大膽嘅嘗試。佢突破咗電視台經費同尺度嘅限制，成功將香港其中一個最嚴謹嘅創作團隊搬到電視平台，依然交到電影級質感嘅作品。即使係幾個項目同時進行，背後仲有兩三年嘅摸索同改良，唔止係劇本層面，仲包括咗操作上嘅磨合。換句話講，《Court!》唔只係一套劇，而係一個示範，點樣將電影同電視兩種體制融合，令觀眾睇到一個更大格局嘅成果。
《Court!》由劇情到演員都得到好多正面評價，足證銀河同ViuTV已建立咗一個系統，可以持續產出多套高質素電視劇，期待見到ViuTV更多呢類出品。