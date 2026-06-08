ViuTV劇集《Court!》已大結局，但網上依然熱烈討論，喺呢個資訊爆炸嘅年代，一套劇可以令觀眾有咁長嘅after taste，仲持續引起共鳴同討論，實屬難得。呢套MakerVille同銀河映像製作聯乘嘅原創劇可以咁成功，我覺得有以下3個原因：

首先就係套劇既寫實又有人性，觀眾睇落去覺得貼近生活。但更重要嘅係佢有「銀河味」，即係無常、巧合、宿命嗰種感覺，呢啲通常係電影先玩到嘅深層次元素，今次竟然可以調校到去電視劇模式。電影得兩個鐘，電視每日一個鐘，處理細節方法完全唔同，點樣可以「深入」保留嗰種韻味，但同時「淺出」令大眾都理解得到，將高深哲理轉化成大眾娛樂，呢個就係套劇成功嘅關鍵之一。