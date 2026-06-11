《宇宙天王》翻新八十年代肌肉男IP

《宇宙天王》(Masters of the Universe)在美國開畫，票房不足3,000萬美元，傳媒都說電影失敗了。但坊間評論評價其實不錯，在宅男類傳媒眼中，它的評分更高，大都稱讚新電影版好玩有趣。 在八十年代，《宇宙天王》在香港免費電視台播放卡通時，都被叫做He-Man，當年它紅透半邊天，街上的小孩都會模仿男主角，大叫：「骷髏頭堡賜我力量！」和下一句：「我已經充滿力量喇！」紅極一時的它，1987年曾拍過第一齣真人版電影。時隔多年，再拍成真人版，那種八十年代大隻佬的潮流早已過氣了。2026年版《宇宙天王》要保留原版設定，又不能太強調男子氣概，或白人英雄拯救世界，是個大挑戰。

錯過《星戰》後積極開發新產品 1977年，《星球大戰》上映後，紅遍全球。我們都知道《星戰》的玩具版權由佐治魯卡斯(George Lucas)擁有(後賣給迪士尼)，而玩具由Kenner製作。其實，當初魯卡斯找的合作對象是Mattel，但他們推掉了。事後Mattel非常後悔，他們一直想開發跟《星戰》一樣大賣的IP。 推出幾個玩具系列後，Mattel終於在1980年，參考了《王者之劍》(Conan the Barbarian)，創作了He-Man(He-Man推出時，還被《王者之劍》的版權擁有人控告Mattel侵權，上庭後Mattel勝訴了)。沒有錯，《宇宙天王》由一家玩具公司創作，由始至終目標都是賣玩具。

《宇宙天王》的故事，描寫本名阿當王子(Adam)的He-Man，與父母居住在Eternia星球上。這星球的骷髏頭堡，放着一把神劍，藏着宇宙至高無上的力量。有天骷髏魔來到，殺害忠良，他的目標，就是那把神劍。就在危急之間，阿當帶着神劍，被送到地球。可是在到埗時，王子將神劍遺失了。15年後，敵人追來地球，其實阿當一直想找回神劍，回到家鄉，驅走骷髏魔。雙方大戰，一觸即發。 票房失利但戲不難看 新版《宇宙天王》導演是拍過《變形金剛》系列電影《大黃蜂》(Bumblebee)的Travis Knight，電影的故事並不新鮮，但戲中笑點不少，動作及特技非常密集。有點意外的是，男主角尼古拉斯葛拉辛(Nicholas Galitzine)相當討好，電影本身成績不差。在八十年代推出，《宇宙天王》本來的創作只是為了賣玩具，故事自然不會太考究。電影並不出色，部分劇情有趣，雖然票房滑鐵盧，但並不難看。