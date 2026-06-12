今屆世界盃的氣氛大不如前，可能是意料中事。首先，賽事在美國、加拿大、墨西哥進行，開波時間，在香港，多數由深夜3點開始，跟去屆在卡塔爾舉行，撞正黃金時段，差天共地。 另外，今屆改為48支隊伍入圍，美其名是史無前例規模最盛大的一次，實際上少不免削弱了賽事的吸引力。分組賽打生打死，48支隊伍，才淘汰16隊出局，大熱隊伍就算不小心爆冷先輸一場，也可以不慌不忙慢慢追落後。如果，戲碼是英格蘭對克羅地亞，或者荷蘭對日本，尚算有些吸引力，其他如加拿大對波斯尼亞，或約旦對阿爾及利亞，也真要超級瘋狂球迷才會有興趣。偏偏，免費電視頻道就挑選類似的賽事來直播。

球星沒有新鮮感，也致命。想世界盃吸引到非球迷的觀眾，除了有球王，最重要有明星。即是，94美國世界盃，要有意大利的巴治奧夠靚仔吸引女性觀眾。98年的法國世界盃，02年的日韓世界盃，更加不用多說，一個碧咸就是收視保證。之後踏入美斯與C朗拿度絕代雙驕年代，像一套長篇連續劇。上一屆，人人以為是兩位球王的最後一戰，最後美斯成功圓夢，將劇情發展推到最高潮。時隔4年，還是美斯？還是C朗拿度？落場踢波的人不疲勞，看著電視機的觀眾也沉悶。還好挪威入到決賽周，總算有個夏蘭特提供到新鮮感，也要感激王老吉在開鑼前夕，推出由夏蘭特領銜主演的洗腦廣告，總算炒熱了氣氛。如果，蒙牛也推出一個麥巴比版本，就完美。

電視台有沒有責任呢？由收費頻道直播世界盃，已經有廿幾年歷史，不可能一直回味九十年代無綫與亞視大鬥法的全城投入。有線買到轉播權的日子，奠定了嘉年華的形式：球評專家，有；明星球迷，有；純粹養眼搞氣氛的美少女，大量。那時，市面氣氛高興，就算客廳沒有機頂盒，我們也不介意上酒吧上茶餐廳上商場齊齊睇波。直到2014年，轉播權重新落入大台手中，但據說由於投資額太龐大，最後不賺反蝕。之後，很自然地交由Now TV接手，處理手法是比較審慎，再沒有鋪天蓋地的事前宣傳攻勢，坊間氣氛就自然大打折扣。

在商言商，也不能要求太多。我的期望很低，只希望再看到一首極流行的世界盃主題曲。1990年意大利世界盃是頂峰，英語版《To Be Number One》，廣東話版《理想與和平》，既有意思，又動聽，往後大概只有1998年法國世界盃由Ricky Martin主唱的《La copa de la Vida》能夠一戰。當年，香港沒有改編Ricky Martin的金曲，反而找李克勤炮製了《球迷奇遇記》，以搞笑為主，也總算街知巷聞。李克勤的球迷形象夠突出，讓之後的《Victory》與《我著十號》也有點代表性。之後想再找一首有流傳度的，便困難。或者不關香港事，是全球共通，世界盃主題曲本身就是一個過時的概念。反正，大家到最後也只會高歌《Freed From Desire》，民間自發力量蓋過官方授權。