《愛丁頓》帶出美國深層矛盾戰爭

一直期待《愛丁頓》(Eddington)上映，最終發現它已經靜悄悄地直接在串流平台出現了。由亞里艾斯特(Ari Aster)執導的電影，講述一個小鎮上的市長與警長對恃的故事，以為小鎮的故事會沉悶嗎？才不。 導演永遠都能製造那些讓觀眾意想不到的劇情，永遠就是要令人摸不著頭腦。首作《祖孽》(Hereditary)當年的確震撼了一眾影迷的心，其後的《仲夏魘》(Midsommar)也令人印象深刻。它的電影永遠都有種謎樣感，隱約有種神秘力量存在似的，引人入勝。然而去到《寶驚魂》(Beau Is Afraid)時，那些太瘋狂的夢境抽象，會令追求邏輯思考的觀眾都失常了。

設定簡潔 內涵豐富 這次《愛丁頓》感覺似是歸於平凡，以為導演打算踏實地說故事？誤會可大了。他依然有很多有趣的玩意，令觀眾持續有驚喜。電影在康城面世之時，亦引起一輪熱議。主角繼續沿用他上一部戲的男主角華堅馮力士(Joaquin Phoenix)，飾演不願戴口罩的警長，與佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演的市長對壘。而愛瑪史東(Emma Stone)則是警長的妻子，偏偏亦是市長的前度。三人在小鎮上似乎有著難纏的關係，但其實都不是主線。