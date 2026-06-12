《愛丁頓》帶出美國深層矛盾戰爭

一直期待《愛丁頓》(Eddington)上映，最終發現它已經靜悄悄地直接在串流平台出現了。由亞里艾斯特(Ari Aster)執導的電影，講述一個小鎮上的市長與警長對恃的故事，以為小鎮的故事會沉悶嗎？才不。
導演永遠都能製造那些讓觀眾意想不到的劇情，永遠就是要令人摸不著頭腦。首作《祖孽》(Hereditary)當年的確震撼了一眾影迷的心，其後的《仲夏魘》(Midsommar)也令人印象深刻。它的電影永遠都有種謎樣感，隱約有種神秘力量存在似的，引人入勝。然而去到《寶驚魂》(Beau Is Afraid)時，那些太瘋狂的夢境抽象，會令追求邏輯思考的觀眾都失常了。
設定簡潔 內涵豐富
這次《愛丁頓》感覺似是歸於平凡，以為導演打算踏實地說故事？誤會可大了。他依然有很多有趣的玩意，令觀眾持續有驚喜。電影在康城面世之時，亦引起一輪熱議。主角繼續沿用他上一部戲的男主角華堅馮力士(Joaquin Phoenix)，飾演不願戴口罩的警長，與佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演的市長對壘。而愛瑪史東(Emma Stone)則是警長的妻子，偏偏亦是市長的前度。三人在小鎮上似乎有著難纏的關係，但其實都不是主線。
電影透過這個小鎮變成一個美國縮影，完全反映出近年社會出現的深層矛盾，為著戴與不戴口罩的爭拗，甚麼謂之安全距離，為甚麼你不戴口罩會影響其他人的生活，那種細思極恐的白色恐怖，全都放了在戲劇內。當你以為大概只是反映這些爭執之時，導演又帶多層訊息在內，又引發另一類議題的思考。反正兩小時的劇情可算相當豐富，探討的議題種類繁多，而且導演的眼光亦相當透徹。
深層文化研究作用
即使隱約能感受到創作者的立場，但故事還是偏向中立陳述，有種智者看世界的上帝視角，但絕對是有足夠成熟的能力，去審視戲中所帶出的一眾議題，包括發放假消息、信仰問題與政治兩極化的狀況，算是精準獨到。在普遍的荷李活電影當中，亦難以一見有如此清晰的邏輯，而且未有被任何覺醒文化所干預。一部加了如此厚實的思考角度之作品，同時亦能平衡娛樂性的劇情，當中有不少黑色幽默令人會心微笑。而電影的後段又開始進入緊張的白熱化戰爭階段，一切的演化均有著驚喜，實屬是一部佳作，值得觀賞。此作除了娛樂性十足之餘，相信在文化研究方面亦有一定作用。