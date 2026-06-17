《流浪犬小飯》賣萌賣慘療癒人心

故事共分三章，導演分別是《去吧！女神兵團》(Friendzone)的Chayanop Boonprakob，《第151個朋友》Atta Hemwadee，以及Baz Poonpiriya執導。動物片一則賣萌，一則賣慘，《流浪犬小飯》兩者皆有，但都不落俗套。值得一看。 動物片中，往往由小狗小貓做主角，人類是配角或奸角，但支配了動物的命運。《流浪犬小飯》也一樣，片中最善良的是人，最惡毒的也是人。 由可愛小狗到年老 故事第一章，小飯還是小狗，賣的是可愛。在泰國日本車廠工作的老人Hiro，在便利店買啤酒時，意外讓流浪小狗跑進了購物袋，回家才發現牠。由於Hiro居住的大廈不能飼養寵物，他餵飽小飯後，又將牠帶到便利店，但最後因為小狗實在太可愛，不忍心就此將牠「遺棄」。

另一方面，Hiro已達退休年紀，工廠一直催促他將工作交到接手的員工。Hiro在泰國沒有家人，他只寄情工作；小飯的出現，讓他思考人生的最後階段，並決定退下來，回到日本居住。但在此前想了結的一件心事，就是替小飯找到新主人。他在工廠舉辦領養大會，讓有意領養牠的人前來面試，由於小飯太過可愛，申請者眾，幾經轉折，雖然最後找到善良的新主人，但此時Hiro卻不願放手。他取消回到日本退休的計劃，另覓了住處，與小飯相依為命。 可惜好日子不長，鏡頭一轉，只見小飯在雜物中打轉。原來2020年疫情爆發期間，Hiro在家中染病去世，小飯獨自生活了一段日子後，一個收養棄養動物的組織負責人前來，將牠帶到組織所在地。然而，此人心地甚壞，一直在直播收取網民資助，而可愛的小飯，就成了直播的明星。此時，小飯已被當作賺錢工具，壞人已不能沒有了牠。

在此處打工的少女，見證一切，她也是被老闆壓榨的一員。有天，她存夠了錢，決定趁老闆不在，將所有被困在籠中的小狗全部放走，自己也開始了逃走的生涯。一場追逐隨之展開。也許因小飯有點靈性，竟一直尾隨少女。 第三段故事，小飯老了，流浪在街頭。此章故事、人物竟然又全部轉了──老小飯一直在火車站旁生活，此處有一所美術大學，一個美少女每天看着小飯，跟牠聊天，想收養牠，卻被男朋友反對。直到畢業那天，少女與男朋友分手，她想遠離此地去當空姐。本來對狗隻全無興趣的男朋友，為了將女朋友追回來，想由小飯這老狗入手。意外地，一人一狗，竟然開始有了真感情。

《流浪犬小飯》一如其他動物片，多少有點煽情，但三位導演導技純熟，心地善良。這是一齣適合大人陪同小朋友觀看的電影，它善良，而善良在這世代太稀有了。