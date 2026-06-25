《被偷走的勁歌》把榮耀歸還我

愛爾蘭導演John Carney愛拍音樂人故事，年輕時組過一隊樂隊The Frames。後來他開拍《一奏傾情》(Once)，預算緊絀，乾脆就找來以前隊友Glen Hansard主演。結果一個不小心，電影大受歡迎，連Bob Dylan都是影迷，直接找了Glen Hansard及女主角Markéta Irglová做演唱會暖場嘉賓。 之後他一直拍音樂人電影，《一切由音樂開始》(Begin Again)寫失意音樂監製被唱片公司炒魷，遇上他想力捧的女歌手。《初戀無限Jam》(Sing Street)寫1985年少年遇上音樂，幾乎就是他那一輩的少年回憶。前作《愛的練習曲》(Flora and Son)寫失婚婦人Flora和兒子相依為命，但兒子正值反叛期，二人關係很差，後來靠音樂重新連繫。

新作《被偷走的勁歌》(Power Ballad)主角再一次是失意音樂人。主角Rick是都柏林一隊婚禮樂隊主音，他的工作只為搵食，但仍有音樂夢，一直在作曲，只是沒有一首歌跑出。John Carney曾找過變形俠醫麥克雷法路(Mark Ruffalo)演《一切由音樂開始》男主角，今次演Rick的Paul Rudd，曾演漫威的蟻俠。

充滿生命力，不自怨自艾 某天樂隊接到工作，要到一豪宅做婚禮表演嘉賓，因為路途較遠，要在豪宅借宿一宵。表演時，新郎請來從小認識的Danny上台獻唱一曲。Danny曾是男子偶像組合成員，在台上與樂隊合作愉快。表演完了，Rick在大宅外重遇Danny，二人傾談起來，後者邀請他到自己的房間聊天。那一夜，二人談音樂，聊人生，更分享自己創作的作品。原來Danny離開組合後，想轉型做創作歌手，只是一直不算成功。 半年後，Rick在商場聽到一段音樂。咦，聽起來好熟，不就是我的作品？他記得與Danny喝酒談音樂那一晚，他唱過這首歌給對方聽。難道親切有禮的Danny竟然偷走作品？他越懷疑，這歌卻越唱越紅，Rick曾多次用盡方法去接觸對方，查明事實，但總不得要領。

《被偷走的勁歌》寫的是一個失意音樂人，人生中唯一一次成功機會，竟然就此被偷走了，而他手上根本沒有證據。Danny那邊只說，當晚大家都喝了酒，根本記不清楚。故事寫到這裡，本來走進了死角。後來John Carney安排了一場大龍鳳，讓Rick和Danny面對面對質。 《被偷走的勁歌》有一大優點，John Carney愛寫也善寫失意音樂人，而他的主角永遠充滿生命力，並不自怨自艾。Rick因為沒法證明自己就是作曲人，與妻子大鬧了一場。他本是美國人，只因為年輕時遇上一生所愛，定居都柏林，也半放棄了做個全職音樂創作人。回顧自己的選擇，他說從不後悔，關於這一點，相當令人感動。