由Apple TV推出的劇集《洛城奇探》(Sugar)在6月19日開始上架。故事描述一名私家偵探John Sugar在洛城內調查案件，同時找尋他失蹤的妹妹。內容和拍攝手法充滿新黑色電影感覺；劇集在陽光普照的洛城取景，加上絕美的景點，猶如是給洛杉磯的一封情信。AppleTV為此劇極之重視，特別安排主角哥連費路(Colin Farrell)在比華利山的四季酒店內作宣傳訪問，am730也有份參與。 記：記者 哥：哥連費路 記：這劇集很令我想起一些經典的偵探電影，你喜愛哪些偵探電影呢？ 哥：最近我和孩子們一起看幕後嫌疑犯(L.A. Confidential)，令我留下深刻的印象；Curtis Hanson的作品真的太棒了！每一段音樂也配得好好，奇雲史柏西(Kevin Spacey)、Guy Pearce和羅素高爾(Russell Crowe)的演出也很棒。

記：《洛城奇探》這故事也十分具人情味，你如何看John Sugar這角色？ 哥：我覺得John的性格很正派。雖然面對過暴力及背信棄義的案件，但他有一定的理由和勇氣去查明案件的真相。幸好編劇筆下的劇情令他要面對現實，仍保存着自己的想法。上次演Penguin一角則比較黑暗。我很幸運Apple TV開拍第二季；希望觀眾們多多留意，那麼我們可以開拍第三季。

記：今季的故事到洛城的Koreatown(韓國城)，也跟Jin Ha和Raymond Lee合作。可否跟大家分享拍攝花絮呢？ 哥：有兩位韓籍演員加入，是極之精彩和真實的故事，因為充滿來自世界各地的移民，也是現時美國的熱門話題。洛城的人口大部分也是韓國移民，Jin和Raymond一定會希望表演出努力生存和適應美國生活的一面。《洛城奇探》不是一個政治節目，但也反應到洛城現時面對的一些問題，很有人性的一面。 記：洛城的確充滿不同國家的移民。在這個地方工作和生活，你曾感到寂寞嗎？

哥：我2000年時來到洛城，的確覺得很寂寞，反而我很愛在紐約工作，喜歡那個地方的動力。在洛城很多人已建立了他們的社交圈子，不易被別人進入他們的世界。 記：你覺得洛城是劇中另一個重要角色嗎？ 哥：當然！我現在住在洛城，收工後也可回家。特別我可從故事帶觀眾看一些高尚地方，如Brentwood、Bel-Air等漂亮的地區，角色也喜愛荷李活的電影和這城市內的電影片廠等。我居住在Griffith Park，是一個很特別的地方。在繁忙的洛杉磯，竟有6,000英畝的地方住著野狼、山貓和其他野生動物，也擁有很多行山步道，很接近大自然，是十分美麗的地方。

記：《洛城奇探》拍下了很多迷人夜景，可否跟大家分享一下？ 哥：我很愛拍夜景，特別在荷李活大道附近的Highland Boulevard。凌晨時分很安靜，沒有太多工作人員，我和Jin Ha會駕著一部Corvette Stingray，猶如夢境一樣。我們也在Paramount錄影廠內拍攝，在洛城的桌球室、酒吧、餐廳和街道角落取景，每個地方都令我留下深刻印象。