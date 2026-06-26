《龍之家族》第三季首集入坑首選

HBO Max重頭劇《龍之家族》(House of the Dragon)第3季美國時間周日(6月22日)上架，Now TV緊貼當地，舉辦首集特別試映會，現場反應非常熱烈。先講結論，如果未接觸過《權力遊戲》(Game of Thrones)或《龍之家族》系列，第3季第1集絕對是「入坑」首選。
本季令無數《龍》迷引頸以待，因為上季無論角色衝突及劇情推進上已鋪排妥當，媒體亦事先張揚第三季「馬上開戰」。看過首集果然沒有令人失望，劇目名為「鹽與海，火與血」(Salt and Sea, Fire and Blood)，全長62分鐘。講述一個戰場，天與海兩條戰線，原著稱之為「喉道之戰」(Battle in the Gullet)，意指戰船在狹窄航海追逐，分秒必爭，潮汐漲退成勝敗關鍵。
另一邊廂，火龍在天，居高臨下與海中戰船交戰，但戰船亦有備而來，天與海各具優勢。題目下聯「火與血」正好提醒觀眾，原著作者George R. R. Martin和劇組一向「心狠手辣」，對角色毫不留情，不見血不罷休，難怪觀眾會看得提心吊膽，擔心隨時會有角色「出局」。也許，這就是《權力遊戲》及《龍之家族》系列既虐心又令人沉迷之處。
為何說這集是入坑首選？第一，本集一氣呵成，獨立成篇，短短幾場文戲已經交代雙方陣營，令觀眾即時投入，而勝負亦即集揭盅，故事完整，新手入坑也能入局；第二，戰爭場面浩瀚，勝負因果交代得有條不紊；第三，一集戲集合整個《權力遊戲》系列的特色：宮廷鬥爭、暴力血腥、戰爭場面，包羅萬有。
首集即來高潮，固然令人興奮，但本季共有8集，會否高開低收，虎頭蛇尾？對劇組和劇迷而言都是挑戰。如果擔心這系列出名人物眾多睇到頭暈？唔使心急，先看下去，自然會慢慢入局。
文：卡卡
《龍之家族》第3季線上看：Now TV HBO Max自選服務現已上架。
Now TV原文轉載：https://www.nowtv.now.com/blog/ep184-House-of-the-Dragon-S3