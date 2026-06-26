《龍之家族》第三季首集入坑首選

本季令無數《龍》迷引頸以待，因為上季無論角色衝突及劇情推進上已鋪排妥當，媒體亦事先張揚第三季「馬上開戰」。看過首集果然沒有令人失望，劇目名為「鹽與海，火與血」(Salt and Sea, Fire and Blood)，全長62分鐘。講述一個戰場，天與海兩條戰線，原著稱之為「喉道之戰」(Battle in the Gullet)，意指戰船在狹窄航海追逐，分秒必爭，潮汐漲退成勝敗關鍵。

另一邊廂，火龍在天，居高臨下與海中戰船交戰，但戰船亦有備而來，天與海各具優勢。題目下聯「火與血」正好提醒觀眾，原著作者George R. R. Martin和劇組一向「心狠手辣」，對角色毫不留情，不見血不罷休，難怪觀眾會看得提心吊膽，擔心隨時會有角色「出局」。也許，這就是《權力遊戲》及《龍之家族》系列既虐心又令人沉迷之處。

為何說這集是入坑首選？第一，本集一氣呵成，獨立成篇，短短幾場文戲已經交代雙方陣營，令觀眾即時投入，而勝負亦即集揭盅，故事完整，新手入坑也能入局；第二，戰爭場面浩瀚，勝負因果交代得有條不紊；第三，一集戲集合整個《權力遊戲》系列的特色：宮廷鬥爭、暴力血腥、戰爭場面，包羅萬有。