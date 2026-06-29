香港落足成個禮拜雨，冇碇好去，終於有機會睇下ViuTV直播綜藝《8點直樂》。節目開播一個月，網上不時都見有討論，有人覺得新鮮、有趣，有人覺得有啲混亂。我睇MIRROR聯乘譚玉瑛姐姐嗰集，製作上係有啲未夠成熟，直播來講尚有進步空間，作為放工返屋企輕鬆下，係唔錯嘅選擇。無論如何，喺呢個年代、呢個時段、呢個資源，我覺得呢個節目仲有以下意義。
首先，係直播綜藝。香港觀眾已經好耐冇睇過真正嘅直播綜藝，大家習慣咗錄播、剪輯得好完美無瑕嘅節目。八點檔期唔係傳統嘅「黃金時段」，以往大家都係搵啲肥皂劇、外購劇攝下時間，今次選擇擺咁多資源落去，傾盡全台藝人參與，可以話係一種勇氣，試下令觀眾重新留意呢個時段，擴闊返大家睇電視嘅時段，打破現有嘅收視習慣。
第二，藝人試煉場。直播節目最大嘅特點，就係冇take 2，考驗即場反應。對藝人嚟講，呢個係一個好難得嘅訓練機會。每個星期都要面對直播，迫使佢哋要更加專注、更加敏捷。ViuTV開台十年，我相信佢哋班藝人加埋都冇呢個月做咁多直播，令佢哋迅速成長，觀眾亦可以見到佢哋更加真實嘅一面，唔再只係睇到剪輯後嘅「完美版本」。
第三，回應經濟環境挑戰。經濟近年真係麻麻，藝人要靠商演、客戶活動去接觸群眾，機會比以前可能會少咗好多。《8點直樂》提供一個穩定嘅平台，令佢哋每個星期都有演出機會，保持曝光率同人氣。呢種主動出擊嘅模式，唔單止幫到藝人，個節目有現場觀眾亦可以令人覺得同藝人之間嘅距離拉近，見到佢哋現場嘅表現。
《8點直樂》剛啟播，有人笑係現代版《歡樂今宵》，電視市場面對緊好大嘅挑戰，大家都諗緊方法點樣繼續生存，用AI製作減低成本第一個方法，如果有方法可以返到《歡樂今宵》嗰個電視黃金時代，我相信大家都會去做。講到呢度大家又覺得我係收咗錢做打手，其實我同大家一樣，都好期待新《愛．回家》可以來點突破，令八點檔期有新生命，令觀眾真係愛回家直樂睇電視。