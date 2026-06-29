香港落足成個禮拜雨，冇碇好去，終於有機會睇下ViuTV直播綜藝《8點直樂》。節目開播一個月，網上不時都見有討論，有人覺得新鮮、有趣，有人覺得有啲混亂。我睇MIRROR聯乘譚玉瑛姐姐嗰集，製作上係有啲未夠成熟，直播來講尚有進步空間，作為放工返屋企輕鬆下，係唔錯嘅選擇。無論如何，喺呢個年代、呢個時段、呢個資源，我覺得呢個節目仲有以下意義。

首先，係直播綜藝。香港觀眾已經好耐冇睇過真正嘅直播綜藝，大家習慣咗錄播、剪輯得好完美無瑕嘅節目。八點檔期唔係傳統嘅「黃金時段」，以往大家都係搵啲肥皂劇、外購劇攝下時間，今次選擇擺咁多資源落去，傾盡全台藝人參與，可以話係一種勇氣，試下令觀眾重新留意呢個時段，擴闊返大家睇電視嘅時段，打破現有嘅收視習慣。