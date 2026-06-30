《超女》頹敗 糟蹋一個作品獎

James Gunn接掌DC之後，去年的新版《超人》就預告今年將有《超女》(Supergirl)，而新《超人》的續集也正在拍攝當中，預計明年上畫。由於James Gunn從前執導過漫威多集《銀河守護隊》，且替DC拍過《自殺特攻》也相當不俗，《超女》雖然並非由他執導，但由他來監製，而且是為DC重製整個電影宇宙的大藍圖，因此對本片也頗有期待。 可惜《超女》未開畫先傳出預售不佳。試片後，影評人也毫不留情批評電影的劇本太爛。其實，《超女》的故事改編自得獎漫畫作品──Tom King的《超級少女：明日之姝》(Supergirl, Woman of Tomorrow)，曾得2023年雨果獎(Hugo Awards)最佳圖像小說/漫畫。到底《超女》電影發生了甚麼事？

看着父母慘死的難民 漫畫《超級少女：明日之姝》描寫超女全家人不幸被殺，在紅太陽系的星球上喝酒買醉。她擁有的超能力，源於地球屬於黃太陽系統，也從不會喝醉。有天，超女遇上少女Ruthye被欺負，於是出手相助。想報仇的Ruthye再要求她助一臂之力，超女拒絕了，一來她在紅太陽星球沒有超能力，二來她沒有那個心情。 心情壞，是因為超女來自氪星，不像超人簡基勒。後者在嬰兒時期被送往地球，超女不是，她在氪星毀滅前，一直與父母居住在正滅亡的星球。看着末日倒數，身邊的人一個個死去，最後關頭才被父親用太空艙送到地球。用這角度看，她其實是個難民，況且來到，她又不會說任何地球語言。沒有朋友，也沒有人能理解她的傷痛，她才與小狗遨遊太空，用酒精麻醉自己。

執導《超女》的Craig Gillespie來自澳洲，沒拍過動作片。他最著名的作品為《冰之驕女》(2017)，最貼近超級英雄片的作品是2021年替迪士尼拍的《黑白魔后》。Craig往績不算太好，《超女》有多場激戰，但沒有一場令人熱血沸騰。 更大的問題是編劇Ana Nogueira，這名前演員轉編劇。在《超女》前只寫過一部短片劇本，近十年寫過兩部劇場作品。大部分影評都認為《超級少女：明日之姝》的原始故事是好的，但電影版的對白十分無趣。

《超女》一改從前Supergirl的陽光、開朗形象，James Gunn明言因為傳統上，Supergirl只是女版超人，與超人能力一樣，力量相近，甚至性格也只是一個正面好人。他十分喜歡《明日之姝》填補了她創傷的來源，期望重啟的DC電影宇宙中，讓她與超人有明顯的對比。 但這個對比，必然先讓觀眾與她共情，喜歡她這個陰暗得多的超女，因此必須描寫她怎在氪星看着從小認識的朋友，一個個中毒死去，她是被父母送到地球的唯一倖存者，甚至會有內疚吧？為甚麼死的不是我，我來到地球，這裡既安全又資源豐富，我還得到超能力。