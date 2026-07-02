新片《一個部門的誕生》充滿著濃濃的銀河映像氣息，因為首次成為導演的麥天樞，一直在銀河的培育下成長。成為專業編劇多年，終於以導演身份拍攝屬於自己的故事，更請來劉浩良做監製，單看此組合已能感覺到作品的玩味極重。

將荒謬人生推向極致

以一個香港人相當熟悉的收費電視台作主題，的確能夠加添港人的共鳴。沒想到就只是衝上電視台客服部門要求停止服務這個舉動，最終也能拍成一齣電影。如果要說銀河氣息，梁雍婷飾演的警司最具有該氣場。她的角色總是覺得很眼熟，因為不少出自銀河的電影，都有此種笨笨又天真的警司，就像《暗戰》的許紹雄一樣。反正每當看見警方成員在《一》片出現，就會有種親切感，應該就是銀河氣息了。而且今次也是來自銀河御用剪接師梁展綸的功夫，自然會有相同氣息。