新片《一個部門的誕生》充滿著濃濃的銀河映像氣息，因為首次成為導演的麥天樞，一直在銀河的培育下成長。成為專業編劇多年，終於以導演身份拍攝屬於自己的故事，更請來劉浩良做監製，單看此組合已能感覺到作品的玩味極重。
將荒謬人生推向極致
以一個香港人相當熟悉的收費電視台作主題，的確能夠加添港人的共鳴。沒想到就只是衝上電視台客服部門要求停止服務這個舉動，最終也能拍成一齣電影。如果要說銀河氣息，梁雍婷飾演的警司最具有該氣場。她的角色總是覺得很眼熟，因為不少出自銀河的電影，都有此種笨笨又天真的警司，就像《暗戰》的許紹雄一樣。反正每當看見警方成員在《一》片出現，就會有種親切感，應該就是銀河氣息了。而且今次也是來自銀河御用剪接師梁展綸的功夫，自然會有相同氣息。
電影在劇本與實行方面，難度亦算高。因為本來的事件就是很簡單已經講完，但要延伸成為一部長片，要豐富劇情絕對要靠編劇的功力，最終成品尚算能令觀眾收貨。一開頭的處理是有趣的，幾個演員被困客服中心，戴玉麒飾演的德仔，是主導整件事發生的人物。他本想衝去逼使客服替他嫲嫲停止電視服務，誰知巧遇有警員在場，突然決定搶去警員的手槍，持械要求停止服務的荒誕事情遂發生。而電影的英文片名《Dog Day Evening》估計是向七十年代西片《Dog Day Afternoon》致敬，該片由Al Pacino主演，拍的是打劫銀行，與現在的「持械cut台」有點相映成趣。
演員互動精彩
故事的荒謬感極重，因此鬧出不少笑話，或是有荒誕劇情，都能令觀眾輕易接受，因為原本的設定已夠瘋狂了。再瘋狂的故事，還是要有出色的演員才能駕馭。要數最出色的演員，必定是白只與楊偉倫這兩位，最精彩的一幕戲，莫過二人隔空以電話溝通而形成的對戰。他們的默契，對觀眾來說是有一定吸引力的。至於其他較出色的演員，梁雍婷與廖子妤均令觀眾留下較深刻的印象。還有另一位大人物，就是飾演電視台老闆的謝君豪，他一出場已入形入格，且具有一定的喜感度。
在創作方面，故事的確是有趣的。整體而言，前半的故事推進比較精彩；後半因為出現很多希望講道理的位置，令電影整體節奏拖慢，故似乎比前半遜色。但整體創作理念，以及在戲中滲透的訊息，的確帶來驚喜。