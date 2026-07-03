《間諜情報局2》米高法斯賓達 瘋狂特務

米高法斯賓達飾演一名駐英國的美國中央情報人員，聯同李察基爾(Richard Gere)、Jeffrey Wright、Jodie Turner-Smith、Katherine Waterston、杜明尼韋斯(Dominic West)、John Magaro和Hugh Bonneville聯合演出，集合英、美兩地演員，今季故事極之精彩和緊湊，喜愛複雜和間諜的懸疑故事的觀眾絕對不能錯過。
Paramount+特別利用zoom進行訪問，本報也獲邀參與獨家訪問米高法斯賓達和Jodie兩位主角。
罕有參演劇集的米高，今次出任行政監製和佐治古尼(George Clooney)合作。問為何會參加製作時，米高表示很愛故事中他所演Martian一角的變化。「在第一季的一至四集，節奏比較慢，因為有很多角色及背景要介紹給觀眾，之後劇情會進步得很快。我們接著第一季的結局去開始拍第二季的故事，保持著緊張的節拍和劇情，一口氣送給觀眾欣賞。劇作家Jez Butterworth和John-Henry Butterworth筆下的劇本是頂級材料，完全能令拍攝過程很緊湊，沒有多餘的『肥肉』。我演Martian這角色時很雀躍，因為他是一名天才兼瘋狂的特務，會比其他人行快四步棋去解決難題。」
問到米高參與監製的工作是否很忙碌？他稱劇集翻拍自法國劇集《巴黎情報局》，有很多材料可發展在《間諜情報局》內。「在《巴黎情報局》中，故事給我們一個很好的藍圖，啟發我們如何去發展《間諜情報局》每個角色和故事背景，也令到劇情更真實。作為監製，我花很多時間在剪接室內工作，可看到一眾角色在幕前表演出特有的故事，帶出劇集的精髓。」米高說。
獄中取景 體驗痛苦
飾演Samir Zahi的Jodie Turner-Smith，在今季故事內有極精彩的表現。在開拍前做足預備功課，隨學習說得一口流利的阿拉伯文，還有精湛演技，她表示：「在第一季中我已跟語言教練Khaled Abu Nama學習用阿拉伯文說對白；但是在今季的故事，Samir慘被俘虜，在獄中接受酷刑，為了生存，身心須變得強大。我想真真正正去演Samir的內心和經驗，不只是背對白，而要了解她的感受，所以跟Khaled學習閱讀和寫阿拉伯語言，在演戲時能更有說服力。」
Jodie在劇中受到很多酷刑，問她的拍攝過程，她說很「幸運」可在一個真正的監獄內進行拍攝。「我們在摩洛哥一個監獄內拍攝，現在已關閉了。但當我們踏進那監獄可感受到一些力量，能體驗牢獄中的痛苦。對於演員來說是很寶貴的經驗，因為不是在一個虛構的監獄環境，而是踏進一個監獄內，感受內裡的氣氛。」Jodie說。最後，問到她收工後如何放下每天沉重的情緒時，她表示有時也會帶同家人到現場觀察拍攝，閒時也會和米高的家人一起聚會，氣氛頗輕鬆。不過Jodie說每天下班回到家，開門時見到女兒Juno時便會母性大發，全心全意地去照顧和愛護她，做一個好媽媽。