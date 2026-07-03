《間諜情報局2》米高法斯賓達 瘋狂特務

米高法斯賓達飾演一名駐英國的美國中央情報人員，聯同李察基爾(Richard Gere)、Jeffrey Wright、Jodie Turner-Smith、Katherine Waterston、杜明尼韋斯(Dominic West)、John Magaro和Hugh Bonneville聯合演出，集合英、美兩地演員，今季故事極之精彩和緊湊，喜愛複雜和間諜的懸疑故事的觀眾絕對不能錯過。 Paramount+特別利用zoom進行訪問，本報也獲邀參與獨家訪問米高法斯賓達和Jodie兩位主角。 罕有參演劇集的米高，今次出任行政監製和佐治古尼(George Clooney)合作。問為何會參加製作時，米高表示很愛故事中他所演Martian一角的變化。「在第一季的一至四集，節奏比較慢，因為有很多角色及背景要介紹給觀眾，之後劇情會進步得很快。我們接著第一季的結局去開始拍第二季的故事，保持著緊張的節拍和劇情，一口氣送給觀眾欣賞。劇作家Jez Butterworth和John-Henry Butterworth筆下的劇本是頂級材料，完全能令拍攝過程很緊湊，沒有多餘的『肥肉』。我演Martian這角色時很雀躍，因為他是一名天才兼瘋狂的特務，會比其他人行快四步棋去解決難題。」

問到米高參與監製的工作是否很忙碌？他稱劇集翻拍自法國劇集《巴黎情報局》，有很多材料可發展在《間諜情報局》內。「在《巴黎情報局》中，故事給我們一個很好的藍圖，啟發我們如何去發展《間諜情報局》每個角色和故事背景，也令到劇情更真實。作為監製，我花很多時間在剪接室內工作，可看到一眾角色在幕前表演出特有的故事，帶出劇集的精髓。」米高說。