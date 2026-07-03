香港樂壇有時真心好殘忍。一隊組合出道，不代表一定有得起步，就算有公司有粉絲，都不代表有方向。全世界都知道他們有潛質，但長年放倉底，放到粉絲都懷疑，偶像生涯是否已經玩完。 P1X3L突然宣布暫時專注個人發展，說意外也不算太意外。因為這幾年，他們一直似一架等綠燈的跑車，明明萬事俱備，但盞燈永遠就是紅色。 P1X3L由《全民造星II》走出來，Phoebus、George、Marco三個人，本身不是沒有辨識度。Phoebus由冠軍走來，有舞台感；George近年在影視路線愈走愈實；Marco則有一種帶點笨拙但討喜的少年感。他們未必是最強三劍俠，卻有一種明明可能做得更多的可惜。

發生在P1X3L身上的，正正就是香港娛樂圈最常見的悲劇：不是藝人沒有能力，而是公司沒有物盡其用。P1X3L與環球合作期間，發展不算理想。直到2024年才有首個音樂會，對一隊2021年已經出道的組合來說，實在來得太遲。偶像組合最講氣勢，最需要一鼓作氣的時候，卻要他們停一停、窒一窒，條氣一唔順，就好難再接返。 而最令人感慨的，是他們三人都明顯不捨得P1X3L，尤其是Phoebus那句「世界上只有兩種團隊，一就係P1X3L，二就P1X3L以外的團隊」，聽落有點中二病，但中二得有好真心。少年感這回事，不是年輕就自然有，而是有人還肯用一種笨拙但誠懇的方法，去保護一段共同經歷。

當然，外界焦點很快落在Marco疑似離巢這件事上。MakerVille官網找不到Marco資料，其IG工作接洽亦改為DM，情況如何，大家心照。不過，與其追問他去向，不如接受一件事：P1X3L這個名字，已經完成了它某一階段的任務。它未必是大紅大紫的男團，但留下了三個人曾經一起相信過的青春。 事已至此，最老套就是祝他們「前程似錦」。但對P1X3L來說，最老套就是最實在，因為他們這幾年走過的路，從來都不像一條鋪好紅地氈的錦繡大道，而是一路行一路會嗌痛的石春路。Phoebus也好，George也好，Marco也好，他們未來未必再以P1X3L身份出現，但只要他們仲有作品出街，P1X3L就不算真正消失。