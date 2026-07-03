《鏢人：風起大漠》老派氣息迷人

欣賞由袁和平執導的電影《鏢人：風起大漠》，當中最微妙體驗，莫過於是戲中那股「老派」氣息。改編自許先哲同名武俠漫畫，無論原作還是電影，設定與精神極其有舊武俠小說的精神，比如主角刀馬(吳京飾)為了天下大義重新踏上征途，正氣凜然得近乎古典，還有阿育婭(陳麗君飾)作為邊疆公主，初登場時帶著未經雕琢的天真爛漫，那些反派都壞得很純粹，壞得理所當然，這種非黑即白的處理，彷彿一下子將觀眾帶到武俠片輝煌時代，這種彼時開創的公式，正正是我們最熟悉的，既有隱喻，亦有與江湖世界的厚重感，明知不完美，卻甘之如飴，令人有種近乎溺愛的包容。

是的，在這個連好好地打一場架都變得奢侈的世代，也令到袁和平的動作設計顯得彌足珍貴，他拍出打鬥的「重量感」，刀光劍影間有血有肉，在綠幕特效氾濫的當下，保留武打的血肉感，是只有成熟的動作導演才可以拍出鏡頭語言的凌厲與紮扎實的編排，成功讓角色在熱血沸騰，無視樣辦化的人物個性。

除了硬橋硬馬真打，本片各選角亦應記一功，尤其是飾演阿育婭的陳麗君，她的舉手投足、眉宇間的英氣英姿颯爽，讓人彷彿間看見昔日《大醉俠》(1966)中金燕子(鄭佩佩飾)式的俠女風采。那種久違的、不落俗套的古典氣質，光是眼神就足夠撐起半壁江湖，這份帶有瑕疵卻極具質感的「老派」，正是這套電影最迷人、也最可觀的地方。