由於兩人都冇開名，我姑且以「幕前」及「幕後」代稱，二人互相由朋友、合作夥伴，變成互相取消關注、仲單單打打。幕後指控幕前並非親自包辦曲詞編監，但就要求掛名，亦有抄歌嫌疑。幕前喺記者訪問下就金句連連包括：

以上成為上周娛樂版金句，來自一位歌手反駁抄歌指控，一口氣講足幾分鐘，陳列四點力證自己冇抄襲，我無意判斷是非對錯，純粹想從回應嘅用語措辭，分享個人睇法。

「我唔覺得我有需要，我未墮落到要抄歌。」

用字強硬，盡顯王者風範，莫講話一般幕前，喺亞洲娛樂圈亦好少聽到。粉絲覺得佢型，敢於反駁指控，係講事實嘅「王」者；唔鍾意佢嘅人，就覺得係霸「王」嘅姿態，但唔代表係事實，令人反感。

當幕前同幕後出現矛盾，幕前永遠佔上風。我再重申咁唔代表事實對錯，因為幕前無論講咩，都有一大班粉絲力撐，尤其是香港人有「勝利球迷」心態；相反幕後冇咩人識，佢哋嘅聲音同獲得嘅支持都會處於弱勢。試想像以上金句係由幕後講出，負面評論一定超乎想像，權力不平衡立竿見影。