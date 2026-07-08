《迷你兵團與大怪獸》 原版導演回歸放飛

作品賣錢，你就有權有勢，而且可以任性。法裔動畫導演Pierre Coffin自2010年開始執導《壞蛋掌門人》(Despicable Me)，然後每兩三年拍一部續集。2015年發現迷你兵受歡迎，起用這些小傢伙做主角，拍出第一集《迷你兵團》(Minions)，票房繼續大賣。2022至2024年的《迷你兵團》第二集(Minions: The Rise of Gru)和《壞蛋掌門人》第四集(Despicable Me 4)，他都沒有執導，而迷你兵團已經成了一個很大的IP，新一集《迷你兵團與大怪獸》(Minions & Monsters)由他自編自導，故事加入大量電影元素，任性到呢！ 此話怎說？這集《迷你兵團與大怪獸》竟然走進電影史裡，講述一百多年前電影剛出現時，有兩隻迷你兵就參與其中。一百年後，他們甚至出現在電影博物館裡，給後人朝拜。迷你兵明明是合家歡電影，尤其專攻兒童市場，但Pierre Coffin在戲裡跟電影史名人致敬，差利、奧森威爾斯、佐治魯卡斯(他甚至請到了本人來配音)參與演出；又用場面向希治閣、基頓、夏勞哀(Harold Lloyd)、李小龍致敬。兒童觀眾大概沒幾個看懂，但導演自己玩得十分開心！

召喚怪獸拍怪獸電影 迷你兵團動畫是喜劇，但舊作都有一定邏輯，到了新作《迷你兵團與大怪獸》，Pierre Coffin完全是放飛自我，故事常常暴走。 電影講述一班小朋友參觀電影博物館，導賞員逐個介紹影史名人。最後，她說一定要提到James和Henry，然後鏡頭帶到幾千年前，迷你兵初來地球，一直在尋找想跟隨的壞蛋領袖。由於這班小壞蛋撞板多過食飯，每跟隨一個壞蛋，都把他們害慘了。有一次，他們在沙漠上遇到一場槍戰，看到幾十人正在追一個大壞蛋，他們樂透了，馬上上前，竟發現眾人正在拍西部片。導演見他們壞了拍片大事，本來氣炸了，但製片見他們造型獨特，邀請他們演出，其時正流行默片，結果大受歡迎。

來到有聲片，迷你兵不再受歡迎。James和Henry決定要拍一部自己的電影，而這電影裡會有大怪獸出現。因為曾跟隨一名術士，他們手上有一本魔法書，二人決定召喚怪獸出來，以拍成心目中的怪獸大電影。可惜召喚出來的怪獸Goomi太小了。 Goomi知二人心意，帶領他們，解放了被鎖在城堡裡的海怪Phillips和Howard。兩隻怪獸正想將迷你兵當點心時，Goomi說咪住先。他們跟隨迷你兵回到城市，來到影城，在開拍之後，利用迷你兵的魔法書，召喚出最可怕的巨型怪獸Irene。Irene是一團橙色、巨型的有機體，能吞噬一切。一段有點搞笑，又無厘頭的大戰正式展開。

熟悉迷你兵都知，他們不斷說話，但沒有人能聽懂他們在說甚麼。這些迷你兵的配音者，其實就是導演Pierre Coffin本人。他一直愛在作品裡加入電影元素，例如迷你兵團有一隻叫Quentin，其實是塔倫天奴；另一隻叫Steven，即是史匹堡。不過，《迷你兵團與大怪獸》更誇張，他用整部電影來開這種玩笑。如果是熟影史的，看到戲裡出現四十年代黑白菲林怪獸片的迷你兵片段，還真看得很愉快。 迷你兵是動畫史上的異數，要細分他們其實是反派，但觀眾一點也不討厭他們。他們是主角，但沒有人聽得懂迷你兵的半句說話，這就夠奇了，一部部《迷你兵團》電影竟然又大賣座。甚至像今次《迷你兵團與大怪獸》故事完全荒誕，不符常理，導演想怎樣就怎樣，一邊看一邊覺得也太亂來了吧。但你看到迷你兵在整古做怪，還是會開懷大笑。