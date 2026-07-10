The Show勿Go On

香港人買演唱會飛，很多時買的不止是那兩三個鐘的表演。買的可以是撲飛那一刻的刺激，亦可以是約朋友那一刻的期待，更可以是終於圓夢的心情。尤其對鄭秀文這個級數的歌手來說，一場演唱會不僅是娛樂節目，而是同代人的集體回憶。 所以，當鄭秀文原定一連三場在啟德主場館舉行的《You & Mi鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站》，因舞台部件故障存在安全隱憂而突然宣布延期，歌迷失望，絕對可以理解。有人專程從外地回來，有人一早請了假，有人可能等了很久，才等到這一晚。演唱會開不了，損失不是睇不到騷那麼簡單，而是一整套早已準備好的情緒。

但今次最值得討論的，反而不是「點解會壞」，而是「壞咗之後點搞」。 娛樂圈很鍾意「The show must go on」這句說話。聽起來好熱血，好專業，但放在大型演唱會舞台面前，這句說話有時其實幾危險。今時今日的演唱會不再只是歌手站在台上唱歌，而是升降台、LED屏幕、機械結構、燈光音響成套系統。任何一個環節出事，都可能不是「少少甩轆」，而是人命關天。 2022年MIRROR紅館事故之後，香港觀眾明白到舞台安全有幾緊要。而今次網上有人將鄭秀文演唱會監製身份與這個事故聯想起來，亦引起不少討論。這種聯想未必完全公平，甚至可能太快下判斷。畢竟目前公開資訊只是指舞台重要部件出現故障，未有正式調查結論指向個別人的責任。但這些反應本身很真實，反映觀眾對舞台安全的敏感度已大大提高。以前大家可能覺得延期是災難，今日大家更清楚，真正的災難，是明知有風險仍然堅持「The show must go on」。

從這個角度看，主辦方今次選擇延期，是一個很不討好但負責任的決定。演唱會延期，沒有一方好受。主辦方要面對成本和輿論，歌手要面對失落，觀眾要面對行程打亂。最簡單的方法，可能是硬著頭皮照開；但如果沒有把握做到百分百安全，停一停，先至專業。 鄭秀文的處理亦值得一提。她坦言震驚、失望，但仍然選擇面對觀眾，將原定場次改為免費答謝會，親自向歌迷致歉。這當然不能完全彌補所有人的損失，但至少不是一句冷冰冰的「不便之處，敬請原諒」。

香港演唱會市場愈做愈大，由紅館走到啟德，場館更大，舞台更大，票價更高，觀眾期望自然也更高。但大型演出真正要升級的，不只是硬件和容量，還包括危機處理和透明度。 有時候，香港娛樂圈最需要勇氣的，不是繼續演出，而是敢講一句「The show 勿 go on」。