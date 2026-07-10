若說《午夜凶鈴》是史上其中一套最恐怖的鬼片，相信沒有幾多人會覺得我吹得太大。它最犀利亦最可怕的地方，不是失驚無神有鬼彈出來嚇你，而是把尋常不過的物件──一盒錄影帶、一部電視、一張相片──自從《午夜凶鈴》出現之後，當大家再見到雪花畫面、黑色長髮，都可能會想起戲中相關畫面，令你不寒而慄。它不止是嚇你一晚半晚，而是改變你往後如何看待世界。

今次在Now TV上架《午夜凶鈴》(1998)4K修復版，同時帶來《午夜凶鈴2貞子纏身》(1999)、《午夜凶鈴之凶鈴再現》(1998)及《午夜凶鈴0貞相大白》(2000)。對恐怖片迷來說，簡直是一次完整重溫貞子宇宙的難得機會，不只是讓大家重溫童年陰影，也是讓新一代觀眾見識，何謂真正靠想像力嚇人的恐怖經典。當年聽朋友講「好恐怖，千祈唔好夜晚睇」、「真係唔敢熄燈瞓」，今次就可以在Now TV重新感受這份經典的壓迫感，而4K修復版更是將這份恐怖昇華，貞子以4K畫質再「爬出來」！