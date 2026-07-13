Sammi答謝會3大疑問

鄭秀文(Sammi)首個啟德演唱會，臨開場前4日，突然宣布因為舞台部件故障而要延期，改為以「答謝會」取代。而答謝會不但有巨星嘉賓撐場，Sammi更唱足十幾首歌，亦有齊舞台效果，成功挽回樂迷嘅心。危機解除，但以下3個疑問依然耐人尋味： 第一：到底咩事要緊急叫停？ 網上眾說紛紜，真正答案可能永遠都係個謎。但令人好奇嘅係：如果硬件問題嚴重到可以令一個涉及龐大資金同觀眾嘅演唱會被迫叫停，而主辦方竟然又可以喺短時間內，搞到一個高水平製作嘅答謝會？呢個反差令後面兩個問題顯得更耐人尋味。

第二：監管程序上，仲有冇進步空間？ 好多網民都將今次事件同幾年前嘅MIRROR演唱會相提並論，普遍認為今次處理得相當好。我覺得，「果斷叫停」必然同幾年前紅館事件有直接關係。嗰次不幸事件後，全行由監管機構、工程師、主辦方到藝人本身意識都大大提高。 過去幾十年大家一直沿用、以為無事嘅「行規」。因為一次不幸事件，整體標準終於提高，大家更加小心翼翼。所以，今次處理手法明顯係全行業意識提升嘅勝利。但問題係：點解要到開場前4日先發現問題？我哋能唔能喺更早階段就減低呢類問題出現嘅可能？咁就延伸到第3個問題。