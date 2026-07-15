《總統的生日蛋糕》童眼看獨裁世界

獨裁者侯賽因的名字大家都聽過，他是伊拉克總統。1979年上台後發動兩伊戰爭，當年美國是支持伊拉克的。88年伊拉克軍隊使用化學武器，一天內造成5,000名庫爾德人死亡，西方國家對它態度轉變，對伊國採取軍事制裁。2003年，美軍成功逮捕侯賽因，2006年他被施以絞刑。 一個伊拉克電影人，在國家被制裁的艱難時期成長，多年後移居美國，他一直沒有忘記那段歲月。他叫Hasan Hadi，將以上時代背景，加上童年回憶，寫成《總統的生日蛋糕》(The President's Cake)的故事，拍成長片。去年代表伊拉克參加奧斯卡最佳國際電影，成績相當不俗。

考驗道德底線 《總統的生日蛋糕》寫九十年代初，一個9歲女孩回到學校，老師突然說侯賽因快要生日，而總統親自下令要全國為他慶祝，因此替班上同學抽籤，看各人負責甚麼崗位。有人負責獻花，有人獻上水果，我們的女孩主角Lamia，被抽中要製作蛋糕。 這下可難過登天了，Lamia父母雙亡，與祖母相依為命，生活苦困。而且其時伊拉克正被制裁，物資短缺，她連雞蛋也買不起，何況還有麵粉和糖？其中糖是最稀缺的。她回家將消息告訴祖母，祖母也不多說話，翌日一早就帶她出城。Lamia還以為此行是去購物，製作蛋糕，到場才知道祖母打算將她交予朋友收養，祖母說我不行了，根本照顧不了這個女孩。似乎，蛋糕成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

Lamia十分傷心，她說想跟祖母一起生活，祖母搖頭。於是，她趁祖母與朋友談話，一個箭步，跑了出去，離家出走。她打算找同學Saeed幫忙，一起找齊蛋糕物料，似乎以為只要做好蛋糕，與祖母就毋須分離。

《總統的生日蛋糕》是一部童眼看世界的電影。而且，是個殘酷的世界。同學Saeed父親是乞丐，他習慣了貧窮，心裡沒有甚麼道德枷鎖。Lamia可不是，當Saeed提議要偷時，Lamia馬上拒絕，但後來她一步步被迫得要衝破自己的底線。旅途上，有店主非常粗暴的罵兩個小孩，也有人開條件，以工作來讓他們換上物資。後來，Lamia還遇上變態佬，險象環生。 據導演Hasan Hadi憶述，他童年時在伊拉克學校就遇過抽籤，當年被抽中要獻花，至今他仍然保有手持鮮花的那張照片。多年之後，他到美國展開新生活，學習拍片，加入辛丹斯協會(Sundance Institute)，參與辛丹斯(Sundance)編劇與導演實驗室(Screenwriting and Directing Lab)。《總統的生日蛋糕》得以開拍，還得到Leah Chen Baker任監製，荷李活金牌編劇Eric Roth擔任聯合監製，後者作品包括《阿甘正傳》(1994)、《奪命煙幕》(1999)、《慕尼黑》(2005)等等。