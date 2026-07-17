施南生離世，好多人講，香港電影少了一位重要人物。這句當然沒有錯，但又好似未夠中point。香港少的，不只是施南生，而是施南生這種人。 香港電影從來不缺發夢的人。導演有諗頭，編劇有橋段，演員有野心，人人都想拍一齣前所未有的作品。但電影不是在茶餐廳講完一輪理想，第二日就會自動出現在大銀幕。總要有人撲水、計數、傾合約、管進度、搵發行，拍完之後還要想辦法賣出去。 施南生就是做這些事的人。但她又不只是一般行政人員。她明白導演為何企硬，也知道公司不能每次都陪你一齊癲。她可以跟創作人講電影，轉個身又可以跟投資者講盤數；香港人看得明的東西，她也知道如何介紹給外國人。

這種人好難做。 因為兩邊都懂的人，通常兩邊都要得罪。創作人嫌你太現實，老闆又嫌你太保護創作。電影成功，大家記得導演和明星；電影出事，第一個被問「點算」的，往往就是監製。 施南生就在這個位置，站了幾十年。她與徐克成立電影工作室，徐克負責天馬行空，她負責確保成件事最後可以落返地。徐克講過，多年來是施南生撐住電影工作室那個脆弱的帳篷，讓他可以在裏面胡思亂想。 這句說話好浪漫，但亦好殘忍。有得揀，個個都想做帳篷裏面那個天才，而不是在外面淋雨的那個。

我們記得《英雄本色》、《倩女幽魂》和《黃飛鴻》，記得導演如何有才華，演員如何有魅力。可是，一部電影不會因為大家有熱誠就自動拍得成。背後總有人睇預算、追進度、拆炸彈，用最不浪漫的方法，去保住浪漫。 今日香港不是沒有叻人，而是愈來愈少人有機會孭起整件事。產量少，項目規模縮細，工作亦愈分愈細。創作歸創作，財務只看預算，宣傳往往等作品完成後才被叫來諗辦法。每個人都交到自己的功課，卻未必有人由頭到尾知道，這部電影究竟要去邊。