田啟文的故事，絕對是一個勵志故事。 1) 如果換轉我是他，故事肯定不會開始，主人翁只會繼續安分守己在酒樓做腸粉部主管──因為如果我是他，肯定不會萌生任何做演員的念頭，畢竟就算給你入到行，也只會跑龍套，亦即做茄哩啡。 2) 事實上他最初在麗的劇集演的，不是《天龍訣》的平民，就是《大地恩情》的村民，平民和村民，就是平凡人，在主角身邊行過不留痕的平凡人。睇麗的長大的我肯定有看《天龍訣》和《大地恩情》，但真的沒有留意到田啟文演的平民和村民。有理由相信，就算換了由另一個人去演，甚或根本由始至終都沒有這兩個角色存在，對雲飛揚和楊九斤的人生命途，也不會構成任何影響。

3) 睇劇集睇電影，自然是為了睇不凡的人。 4) 上述想法，純粹是細路仔唔識世界，畢竟就算是明星，一樣會演繹平民這類平凡人，但因為該平民是由明星擔綱演出，自自然然，被賦予一份不平凡性質。 5) 沒錯，平民也可以特別，就例如《墨斗先生》那個的士司機──墨斗極想過海，但的士司機堅持不過海，他並非想同墨斗過不去，只是堅守個人原則，他揸的那架的士只行香港島。這麼一位有堅持的司機，由田啟文客串演出。這一齣《墨斗先生》，相信沒太多人有看過──我有看之餘，兼且好深印象，更加好記得這個(不)平凡的士司機。

6) 原來田啟文有能力將一些平凡角色演得不平凡。當然，我不知道是導演從旁教路，抑或是他演得多累積了經驗自自然然摸到條路；著名例子，在《食神》(參考了《幕後嫌疑犯》)認人那一場，田啟文是一個(明明沒有咳但)長期使用咳藥水人士，出一出場，全場大笑，化灰都記得。翌年《誤人子弟》，他演家長，去學校同個仔見老師也不忘帶備一樽咳藥水隨時服用。在那個還沒有冰兒和小悠的年代，這兩位咳藥水人士，被田啟文演繹得形神俱備。

7) 是那種靚仔明星演不到的衰衰格格。回想《倚天屠龍記之魔教教主》，田啟文化身名門正派華山派的人，無論身處小鎮抑或去到光明頂，想來想去，都只是怎樣才能夠成功污辱峨嵋派的人，鹹鹹濕濕賤賤格格。 8) 原來田啟文所演的平民，都注定不是忠忠直直，而是必然地衰衰格格，分別就只是衰格程度，有時極高，有時較低；但又離奇在，這份衰格竟然不乞人憎，反而總能引人笑。在香港電影的視角，田啟文一直以來絕大部分時間，就是一個專門演繹衰格的演員。