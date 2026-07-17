《達頓牧場》愈想平凡 愈多麻煩

劇集《黃石》(Yellowstone)大受歡迎，美國派拉蒙(Paramount)和製作人Taylor Sheridan、Chad Feehan再次攜手合作，創出新系列的西部故事《達頓牧場》(Dutton Ranch)，描述Rip Wheeler、Cole Hauser、Beth Dutton、Kelly Reilly搬離蒙大拿，在德州重建他們的新生活。 主角們Kelly和Cole均表示因為《黃石》熱爆，今次演《達頓牧場》也有些壓力，幸好得到安妮貝寧(Annette Bening)、艾夏理士(Ed Harris)兩位資深演員加盟，令陣容更強大。Kelly說：「我認為安妮是位外表漂亮、心地善良，而且很有能力的演員。記得第一次跟她合作，我太緊張說錯對白，幸而安妮令我心情放鬆，之後便合作得很順暢。不過遇上安妮這位一流的對手，必須要做足功課。再加上艾夏理士，我們很幸運，可以在這兩位演員的宇宙內一起工作。」

問Cole今次在《達頓牧場》系列中，創演新故事和角色有否遇到挑戰，他表示對角色非常熟悉，但也有新挑戰：「今次Taylor不在場，我們要跟全新的劇作家和導演合作，既是挑戰，也是新動力。大家埋頭苦幹，希望可製作到一個極精彩的作品給大家欣賞。」

拍檔變競爭者 Kelly則補充指《黃石》多年來吸納很多影迷，今次更加有責任告訴大家，一個完美的故事去滿足粉絲：「我和Cole都倚賴對方演出，慶幸工作這麼多年，感到驕傲和幸運，同時也感到責任很大。」 今季的《達頓牧場》請來一名新節目統籌Chad Feehan，問到對他有甚麼期待，二人均希望能夠做得比以前好。Kelly笑說：「我和Cole會競爭，常在比賽，誰可演得更出色。」Cole則說：「我很希望可以和Chad交換意見，今次跟他合作，也認識到新的工作方法，很有新鮮感。」