因傷退役的前跆拳道選手高志耀欠下賭債無力償還，被黑道大姊脅逼下以兼職管理員身份進入監所，照顧大姊在獄中的弟弟張龍吉。劇集《監所男子囚生記》圍繞華語劇集較少刻畫的台灣監獄場景發展，透過監所內戒護科、教化科、衛生科各人員，以及一眾在囚者的衝突、錯摸與互動，構成這個喜劇版《機智牢房生活》般的故事。 曾憑2023年馬來西亞電影《富都青年》入圍第60屆金馬獎的陳澤耀擔正本劇，將戒護科管理員新丁高志耀那手腳靈活但蠢鈍單純的符碌人設呈現得不錯，就算首兩集部分劇情荒誕誇張，在陳澤耀散發的親和力下故事仍能順利推進。

與高志耀個性完全相反的教誨師姜一傑由劉以豪飾演，是他繼2025年Netflix劇集《童話故事下集》後最新演出。這個隸屬監所教化科的人物聰敏細心，做事嚴謹認真，且跟足規矩非黑即白，跟《童》劇中的媽寶曾學友形象反差頗大。 無論工作認真還是混沌，還不是遭監所內的惡勢力耍得團團轉。沒將監所人員放在眼內的獄中老大張龍吉，即使人到中年仍舊吊兒郎當，身陷囹圄照樣玩世不恭。這個充滿魅力的角色由楊祐寧飾演，更是他繼2024年入圍第60屆金鐘獎的作品《今夜一起為愛鼓掌》後，再一次身兼監製與主演。