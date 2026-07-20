P1X3L 三子近日宣布專注個人發展，令網民大叫不捨，同時亦有人歸咎係佢哋「唔好彩」，當年ViuTV冇將佢地完全收歸旗下，將出歌部分「外判」咗俾環球，令佢哋咁多年都好似兩面不是人。作為娛樂圈嘅unpopular opinion(少數意見)，我反而覺得呢個安排對佢哋三子來講都可能係一件好事。 Phoebus、George同Marco係《全民造星2》出身，當時ViuTV已經有 MIRROR同ERROR，人氣亦未到今日嘅程度，資源上唔可能再大力推第三隊男團，而同屆嘅MC張天賦同曾比特等人都冇被ViuTV收歸旗下。最後決定同環球合作，P1X3L嘅音樂發展交環球，共同孕育佢哋。粉絲覺得係放逐，我反而覺得令佢地可以多棲發展。

環球畢竟係傳統嘅唱片公司，音樂上嘅發展一定唔會交白卷，P1X3L幾年間有團歌亦有個人作品，佢哋仲喺九展拆之前，舉行咗最後一場音樂會，總算各方面都有嘗試。而音樂以外，ViuTV都有做好責任，多年來俾咗好多綜藝同拍劇嘅機會，令三子唔止係偶像，而係多方面發展嘅藝人。 Phoebus作為當年冠軍，天生偶像臉，舞台感強，係隊中最容易吸引目光。但 George同Marco絕對唔係陪襯。George拍劇之後跑出，甚至有機會同影帝黃秋生合作《不赦之罪》，演技獲得認同；Marco喺綜藝節目入面展現親和力，累積咗唔少好感度。幾年來，三子各自搵到自己嘅長處，逐步摸清楚未來方向，或者都係促成佢哋專注個人發展嘅決定。