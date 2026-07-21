《愛你致死不渝》談戀愛比見鬼更可怕

近日的刀仔鋸大樹之作，除了《嚇房》之外，還有這部《愛你致死不渝》。沒有知名的導演拍攝，更沒有一級巨星演出，製作費明顯超低成本，卻因為劇本出色，還有氣氛的掌控相當到位，燈光造出強烈詭異感，令觀眾覺得相當刺激，於是成了大收旺場的一部作品。
一直以來也明白電影的成功之道，大多取決於劇本質素。已經證明過無數次，不論有多少華衣麗服，場面如何盛大，如果故事捉不住觀眾的情緒，看著那些浩瀚場面，還是會感到乏味。近日有多部大牌製作失準，劣評如潮，甚至連金牌導演史提芬史匹堡執導的《揭密日》也令人大失所望，還有新鮮滾熱辣的路蘭新作，也令觀眾不敢抱過分期望。然而，近日的小本製作卻充滿驚喜，像今次這部看似愛情片，實際上卻是恐怖片的《愛你致死不渝》，充滿玩味，簡簡單單的故事線，努力設計場口已經很精彩了。
故事純粹是毒男鍾情女同事，追求無望。在小物店內看到能夠達成一個願望的神物「一願柳枝」，於是買來一試，希望女同事能夠喜歡自己。的確奏效，但功效卻詭異得令人驚恐。女同事瞬間成為女朋友，令公司所有人大跌眼鏡，而且那種癡纏度令男主角無所適從。女友的一秒轉換情緒更是令他嚇驚，但他卻不願摒棄此愛，依然希望能夠跟她戀愛下去。電影完全實踐了我們香港天王黎明的金句，談戀愛跟見鬼一樣，都是講緣份。這部戲終於能夠一次過讓觀眾體驗談戀愛與見鬼同時並存的感覺了。
復古派美術更添詭異感
電影成功建構一種「在愛情上的詭異，原來會比鬼片更恐怖」的氛圍。女友就如鬼一樣，你根本不知道她何時會出哪招，完全招架不來。相信女主角Inde Navarrette能夠憑此戲獲得奧斯卡影后提名，因為那種令人極度心寒的詭異狀態，以及戀愛時如膠似漆的甜蜜感，她統統俱備。當然有透過後期加工，激增她的癲喪感，但無可否認此角色的確為觀眾留下了深刻印象。中間的緊張氣氛都令人感到窒息了，如此簡單的故事骨幹，卻發揮得很精彩，令觀眾在觀賞時感覺享受。
全片由新晉導演Curry Barker自編自導，年輕導演，但在電影美術方面，卻愛玩復古風。就像《嚇房》一樣，都是那些復古電視機，明顯這種風格深受年輕創作人歡迎。配合劇情上濃濃的玩味，更顯衝突感，深受觀眾喜歡。即使電影只是小本製作，但的確值得入場觀賞。