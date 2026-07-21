《愛你致死不渝》談戀愛比見鬼更可怕

近日的刀仔鋸大樹之作，除了《嚇房》之外，還有這部《愛你致死不渝》。沒有知名的導演拍攝，更沒有一級巨星演出，製作費明顯超低成本，卻因為劇本出色，還有氣氛的掌控相當到位，燈光造出強烈詭異感，令觀眾覺得相當刺激，於是成了大收旺場的一部作品。

一直以來也明白電影的成功之道，大多取決於劇本質素。已經證明過無數次，不論有多少華衣麗服，場面如何盛大，如果故事捉不住觀眾的情緒，看著那些浩瀚場面，還是會感到乏味。近日有多部大牌製作失準，劣評如潮，甚至連金牌導演史提芬史匹堡執導的《揭密日》也令人大失所望，還有新鮮滾熱辣的路蘭新作，也令觀眾不敢抱過分期望。然而，近日的小本製作卻充滿驚喜，像今次這部看似愛情片，實際上卻是恐怖片的《愛你致死不渝》，充滿玩味，簡簡單單的故事線，努力設計場口已經很精彩了。