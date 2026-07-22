路蘭《跟蹤》重映 低成本剖析心理

《奧德賽》(The Odyssey)未映先轟動，在美國70mm IMAX戲票炒至過萬港元一張。香港的英皇院線，馬上在《奧德賽》上映同期引入基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)首部長片《跟蹤》(Following)重映，市場觸覺非常敏銳。 說重映也不完全正確。《跟蹤》在1999年，曾在香港國際電影節放映，當時路蘭親身來港，而且出席映後談，向觀眾表示正籌集下一部長片《凶心人》(Memento)的資金。《跟蹤》其實沒有正式在香港公映，很多影迷都是在後來路蘭成名後，才找回來重溫。 路蘭生於英國，本片也就在倫敦拍攝，之後由《凶心人》開始，他已把重心移到荷李活。《凶心人》尚且缺錢，首部長片《跟蹤》在預算上更是捉襟見肘，全片只有6,000美元(不足54,000港元)。主角Jeremy Theobald後來還有參與路蘭作品，但第二男主角Alex Haw是倫敦建築系畢業生，因為在大學參與戲劇社，才被相中主演電影，這也是他唯一影視演出。由於太沒預算，戲服和道具都是演員自備的。拍攝地點，多是自己住處或朋友的家。《跟蹤》全片以黑白菲林拍攝，部分在公眾場所拍攝的場面，為了避免途人發現後望向鏡頭，他選用了小型的發條式攝影機。

雖然是小製作，但由於各人都有正職工作，因此只能安排周六拍攝，每次只能拍15分鐘內容，整部電影，拍攝期長達一年。 每個人都有一個盒子 今天路蘭只拍億萬製作。回看《跟蹤》，會發現製作雖然較粗，但想法頗有新意。兩個主角，一個無膽，一個張狂，性格形成強烈對比，對白饒有趣味。故事愈到後面也愈轉折。部分後來路蘭愛用的元素及主題，例如一個人的身份、回憶和時間，在《跟蹤》也有了雛形。 《跟蹤》故事講述一個男人(沒有名字)，因為失業，在街上閒蕩時迷上了跟蹤別人。起初他漫無目的的跟蹤，去看這人要到哪裡，他跟人聊天都談甚麼。後來觀眾發現，原來他一直有個作家夢，失業期間想觀察人群，找材料塑造自己故事的主角，因此迷上跟蹤。一次跟蹤期間，他被發現，被跟的男人叫Cobb，直接坐了過來問為甚麼要跟着他。Cobb雖然西裝骨骨，但卻是個爆竊匪，但他爆竊不為金錢，而是一種「興趣」。

路蘭說之所以寫這故事，是由於有次家中遇上爆竊，他開始幻想賊人進來後在想甚麼。 有趣的是描寫失業後的主角，因為迷失，他曾找Cobb一同爆進自己愛上的女人家中，又找他爆入自己的家，Cobb走進主角家中，看了幾眼就說這個人一定想做作家，但他只是想想，因為真正的作家不會用這種老式打字機，而是選用文字處理器(word processor)。 視爆竊為興趣的Cobb，在這犯罪行為中加插了很多理論。他說每間屋的主人都有個盒子，裡面不放貴重物品，而是放一些個人認為珍貴的東西，例如照片。他不偷金錢，卻會取主人一些私人物品當作紀念。在戲中，他根本是個犯罪但會閱讀人性(心理)的智者。