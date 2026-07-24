《主題樂園有趣科學大探索》添食出擊

由Now TV舉辦的「STEM獎勵計劃」，每個暑假都有來自過百間小學的同學參加，去年更與長隆度假區合作，拍攝科普節目《主題樂園有趣科學大探索》，推出後大受歡迎，今年決定添食第2季。

以科學角度解構機動遊戲及動物保育是節目重點，第2季加入地理及中華文化等新元素，製作團隊分別到橫琴長隆及清遠長隆實地拍攝，將地方特色融入節目當中。就以屬國家級溫泉區的清遠為例，原來溫泉背後包含的科學包羅萬象，由地理知識、泉水的化學特性到溫泉區的設計及運作，當中涉及工程學及數學。另一方面，清遠地理獨特，物產豐富，清遠雞及蔬菜皆全國知名，但你又可有想到，一口美味雞肉，同樣隱藏不少食物科學？研究物種的特性及烹調技巧，已經非常STEM。