《主題樂園有趣科學大探索》添食出擊

由Now TV舉辦的「STEM獎勵計劃」，每個暑假都有來自過百間小學的同學參加，去年更與長隆度假區合作，拍攝科普節目《主題樂園有趣科學大探索》，推出後大受歡迎，今年決定添食第2季。
以科學角度解構機動遊戲及動物保育是節目重點，第2季加入地理及中華文化等新元素，製作團隊分別到橫琴長隆及清遠長隆實地拍攝，將地方特色融入節目當中。就以屬國家級溫泉區的清遠為例，原來溫泉背後包含的科學包羅萬象，由地理知識、泉水的化學特性到溫泉區的設計及運作，當中涉及工程學及數學。另一方面，清遠地理獨特，物產豐富，清遠雞及蔬菜皆全國知名，但你又可有想到，一口美味雞肉，同樣隱藏不少食物科學？研究物種的特性及烹調技巧，已經非常STEM。
近年雖然網絡資訊發達，小朋友上網已成習慣，但家長及同學對本地製作的科普節目仍然需求殷切。《主題樂園有趣科學大探索》從小朋友喜歡的主題樂園出發，以科學探索為主題，能做到寓學習於娛樂。今季一共6集，主題包括《追蹤人類始祖靈長類動物》、《溫泉樂園的科學解碼》、《清遠美食背後的科學》、《海象喔喔拯救行動》、《沉浸式海上大歷險》及《北獅與馬術的慣性定律》，節目不但適合小朋友，甚至大人也能一同收看，一同享受親子學習和互動的樂趣。
文：卡卡
《主題樂園有趣科學大探索》第2季線上看：Now Learn現已上架。
Now TV原文轉載：https://www.nowtv.now.com/blog/ep190-Fun-Science-at-the-Theme-Parks-S2