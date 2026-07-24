《UFO離奇命案》亂局玩味濃

外國市場所見，《嚇房》及《愛你致死不渝》這類低成本製作似乎相當受歡迎，比主流大製作電影的利潤更是可觀多了。在香港的市場又如何？可以參考這部新片《UFO離奇命案》，其製作規模比較像是網台形式拍攝，情節比製作細節重要。 兩位新導演郭家禧、李振杰同時擔任編劇與導演，二人策劃這場奇案情節，甚是有趣，玩味極濃。對觀眾來說，的確是有點小驚喜，已經很久沒看過一部如此輕鬆，沒有包袱的電影了，而香港正正就是缺乏這些充滿幽默感的創作。縱使在情節上，很多時候觀眾也能猜到，但看著這班演員的演繹，他們之間的火花，就是大感過癮。

演員大解放之作 雖然情節上是荒誕之極，但因為抱著玩味的心態觀看劇情走勢，那些荒謬只會變得抵死好笑，就跟著創作人去遊歷吧，放低所有推理能力、理性分析，就好好享受電影為觀眾帶來的歡樂時光，的確會感到過癮的。而且對白全都流於自然，即使劇情荒謬，但只要對白夠生活化，也令觀眾相當容易接受。加上近日「小灰人」熱潮捲遍全球，外國有《揭密日》，香港也有這部電影來揭開小灰人的面紗，上映檔期算是相當合時。

而這部戲，也是我看過最好看的凌文龍、陳湛文與楊偲泳，幾位演員一直都有演過不同的電影，尤其板著面容認真演出的也不少，笑片亦有，但今次這部電影，感覺到他們是放開來演，就放飛出去吧，也不用掩飾甚麼了。這種自然的玩味，令人看得舒服，亦不會覺得任何一位演員造作，連黃德斌的演出亦令人笑得開懷。每個演員都有戲可演，所有角色都有著自己心目中想要的某些事，他們只專注地去為那些事情努力，然後就能湊成這片亂局。300萬的製作費，也是由兩位導演的朋友給他們的承諾開始，就用這些經費，去完成一件有趣的作品，令入場的觀眾都能輕鬆一下，大有所為啊。