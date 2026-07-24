YOSHIKI超凡古典夜

日本天團X JAPAN靈魂人物YOSHIKI，自前年進行第三次頸椎手術後，已逐漸回歸舞台，日前一連兩晚在洛杉磯的Disney Concert Hall舉行古典音樂會，由洛杉磯管弦樂團和多位嘉賓攜手演出。
YOSHIKI表示一直很希望可以在Disney Concert Hall表演，但2023年Covid仍在全球爆發，故不能成事。完成三次頸椎手術的他，經歷過很多痛苦的復原過程，所以他利用創作音樂去鼓勵其他人要勇敢面對人生每項挑戰。在音樂會上，YOSHIKI同時哀悼已離世的父母，特別是兩年前過身的媽媽，當時他隻身來到荷李活打天下，現在後悔沒有太多時間去照顧母親，但感到她仍在身邊保護自己。
音樂會開始時，播出了X JAPAN昔日的珍貴片段，悼念已故結他手HIDE和低音結他手HEATH，令在場歌迷十分感觸，更有人傷心痛哭。在第一晚的「Scarlet Night」音樂會，YOSHIKI請來樂隊Korn的主音好友Jonathan Davis合演名曲《Freak On A Leash》，以及Jane’s Addiction的Perry Farrell合演10cc的名曲《I’m Not In Love》，他分別表演鋼琴和爵士鼓，充分展現出Nu Metal的表演技術。YOSHIKI自細開始練習古典樂，以鋼琴為主，當晚彈出貝多芬的《月光奏鳴曲》、蕭邦的《升C小調第20號夜曲》、巴哈《G弦上的詠嘆調》和柴可夫斯基的名曲《天鵝湖》。由洛城管弦樂團伴奏，他發揮出每一首古典名曲的特性，個人演繹風格和想像力同樣令大家驚嘆不已。
在康復期間，YOSHIKI創作了一些全新的音樂作品，請來高音歌手以歌劇方式和時代曲方式演繹，加插多首名曲如《Miracle》，《Anniversary》、《Without You》，《Tears》和代表作《Art Of Life》和《Endless Rain》。到第二晚的「Violet Night」，則請來好友Josh Groban和Jonathan Davis表演。
雖然醫生勸告YOSHIKI不要再打鼓，但他依然不負粉絲的期望，表演X JAPAN部分音樂的超凡鼓藝。音樂會長達兩個多小時，結束後有粉絲不禁落淚，感受到YOSHIKI的音樂造詣和藝術視野均達到另一高峰，大家也在期待他下次站台又可帶來更多驚喜。