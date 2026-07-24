YOSHIKI超凡古典夜

日本天團X JAPAN靈魂人物YOSHIKI，自前年進行第三次頸椎手術後，已逐漸回歸舞台，日前一連兩晚在洛杉磯的Disney Concert Hall舉行古典音樂會，由洛杉磯管弦樂團和多位嘉賓攜手演出。

YOSHIKI表示一直很希望可以在Disney Concert Hall表演，但2023年Covid仍在全球爆發，故不能成事。完成三次頸椎手術的他，經歷過很多痛苦的復原過程，所以他利用創作音樂去鼓勵其他人要勇敢面對人生每項挑戰。在音樂會上，YOSHIKI同時哀悼已離世的父母，特別是兩年前過身的媽媽，當時他隻身來到荷李活打天下，現在後悔沒有太多時間去照顧母親，但感到她仍在身邊保護自己。