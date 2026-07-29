《印象派女孩》守護癌父 逆光成長

日本電影《印象派女孩》原名ルノワール，英文譯名《Renoir》，也就是印象派雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)。雷諾瓦善畫人物，特色是明亮的人臉，和陽光下的半透明的空氣感。電影《印象派女孩》不是寫十九世紀法國巴黎的藝術世界，而是九十年代的日本。雷諾瓦是戲中一幅掛在牆上的裝飾複印畫。 導演早川千繪曾參與《十年日本》，執導短片《75終老計劃》。2022年她用同一個概念，將短片拍成同名長片《75終老計劃》，代表日本出戰奧斯卡。這次，《印象派女孩》的故事糅合了她童年回憶，加上創作。童年時早川父親患癌，入住醫院，被病魔折磨十年才離世，她最記得當時醫院樓下有家小店賣雷諾瓦複製畫。印象派繪畫在日本一直非常流行，其中雷諾瓦更是大熱，這個幾百年前的大畫家，在片中代表的是導演心中九十年代的童年。

女孩漸蛻變成人 據早川導演說，她之前執導《75終老計劃》，談的是社會老化問題，故事裡有太多事情要用對白跟觀眾解釋。《印象派女孩》不一樣，這次她想拍一齣不需要對白解釋的電影。由於電影申請政府補助金拍攝，就更沒有商業上的考量。

故事講述11歲少女蕗(鈴木唯飾)，父親(Lily Franky飾)罹癌住院，一家由母親獨自扛起。家庭不幸，少女思維卻是跳脫，她沉迷神秘學，嘗試以催眠和心靈感應等超能力填補失落連結，也許是逃避現實，也許是想在當中尋找答案。 早川千繪1976年出生，童年時她遇上藝術、繪畫、音樂，非常憧憬西方。後來她到紐約攻讀攝影。《印象派女孩》也算是童眼看世界的電影，據導演自言，她要寫的是女孩漸變成人的過程。蕗在不幸降臨家庭，被迫急速成長。而西洋美術和音樂本來也是成人才會欣賞的事物，當小女孩漸漸學懂它們的好，就感到快要成為大人了。