提起北極，最先在腦海中浮起的印象想必是一片白茫茫寒風徹骨的冰天雪地。在挪威攝影師阿斯基希格斯德(Asgeir Helgestad)掌鏡下，我們卻可以在自家裝置上，看到這片寂靜空靈的極地世界有哪些其他面向。

這是一部Now True新上架的紀錄片《霜傷》(Frost Without Snow And Ice)，拍攝期橫跨11年，濃縮為94分鐘，透過不斷往返坐落於挪威大陸與北極之間的冷岸群島(Svalbard)，記錄島上各種動物的生活面貌，但真正的「主角」，其實是英文片名中的Frost、Snow和Ice──三隻北極熊的名字。

毛茸茸白雪雪圓碌碌的熊媽媽「霜霜」(Frost)，正是多年來心繫導演阿斯基的女主角，而小雪和小冰就是牠其中兩名子女。阿斯基某次踏足冷岸群島拍攝時，偶爾目擊霜霜與兩隻初生的小熊在雪地裏打滾，陽光照射下是幾團白色在同樣無盡的白色大地中轉動，明明極寒冷的氣候，卻讓阿斯基心生溫暖。