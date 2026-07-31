提起北極，最先在腦海中浮起的印象想必是一片白茫茫寒風徹骨的冰天雪地。在挪威攝影師阿斯基希格斯德(Asgeir Helgestad)掌鏡下，我們卻可以在自家裝置上，看到這片寂靜空靈的極地世界有哪些其他面向。
這是一部Now True新上架的紀錄片《霜傷》(Frost Without Snow And Ice)，拍攝期橫跨11年，濃縮為94分鐘，透過不斷往返坐落於挪威大陸與北極之間的冷岸群島(Svalbard)，記錄島上各種動物的生活面貌，但真正的「主角」，其實是英文片名中的Frost、Snow和Ice──三隻北極熊的名字。
毛茸茸白雪雪圓碌碌的熊媽媽「霜霜」(Frost)，正是多年來心繫導演阿斯基的女主角，而小雪和小冰就是牠其中兩名子女。阿斯基某次踏足冷岸群島拍攝時，偶爾目擊霜霜與兩隻初生的小熊在雪地裏打滾，陽光照射下是幾團白色在同樣無盡的白色大地中轉動，明明極寒冷的氣候，卻讓阿斯基心生溫暖。
然而中文片名叫《霜傷》，預示了最後是悲傷收場。影片後半段記錄了北極熊與人類之間不斷的衝突，如何令雙方各自失去一個個生命。北極的夜晚極漫長，北極熊面臨的寒冬還要挺多久？人類又會否有可能找到與大自然和平共存的方法？
《霜傷》設英語和廣東話兩種旁述版本，廣東版更邀請謝安琪聲音導航，在她溫婉平靜的聲音中，彷彿可同時聽到母親的智慧，對生命消逝的惋惜，以及她對遠在極地的生命的關懷和大愛。文：快樂的
《霜傷》線上看：Now True現已上架。