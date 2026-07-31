《狂怒追緝》 道德之戰

串流平台Disney+推出全新驚慄懸疑劇集《狂怒追緝》(Furious)，找來一向以創作喜劇為主的Elizabeth Meriwether擔任編劇，由2009年荷李活真人版電影《龍珠：全新進化》(Dragonball: Evolution)女星艾美羅森(Emmy Rossum)飾演FBI探員Alice Black，並展開追查一名女性連環殺手的故事。 Elizabeth笑稱《狂怒追緝》跟以往的作品《俏妞報到》(New Girl)、《新創大騙局》(The Dropout)、《死前慾望清單》(Dying for Sex)有很多相似的地方，她表示：「我在寫喜劇時，收工回家後常愛看一些真實犯罪的紀錄片，可幫助我減壓。一直希望可創作關於這題材的作品，關於心理學和人與人之間關係的故事。《狂怒追緝》交代為何一個女孩子成為連環殺手，加上Lola Pettcrew和艾美羅森的精彩演出，希望觀眾有不一樣的感受。」

艾美可說是在銀幕前成長，當年只有6歲時已在紐約大都會舞台劇演出，之後闖入影壇接拍多部注目電影。在2003年大突破參演由奇連伊士活(Clint Eastwood)執導的經典作《懸河殺機》(Mystic River)，之後2004年夥拍積嘉倫賀(Jake Gyllenhaal)的災難片《明日之後》(The Day After Tomorrow)，之後還主演音樂劇電影《歌聲魅影》(The Phantom of the Opera)。2006年版的《海神號》(Poseidon)飾演堅強求存的角色Jennifer Ramsey，在2009年參演電視劇《無恥之徒》(Shameless)，靠喜劇角色Fiona轉戲路獲好評，更爭取到跟男主角William H. Macy得到一樣待遇。

問艾美為何答應演FBI探員時，她表示現在有孩子後不會太有野心，但選角色時則較挑剔，「會找好角色、故事和觀眾的共情。每次我選擇參演的角色都不一樣，也是令我更有動力。今次的故事非常黑暗，我所演的探員Alice和連環殺手Catherine均帶有個人暴力的人生經驗，可說是她們內心保留著一些黑暗的創傷，也很極端。Alice是個受害者也是名執法人員，劇中她處身於以男性為主的工作時，要放低柔弱一面。能令觀眾去判斷故事內的道德觀念與意見，對我來說是很重要。」劇集開拍前，艾美、Jake Lacy、Scoot McNairy和Quincy Tyler Bernstine均花了很多時間跟FBI和兇殺案探員學習及了解他們的工作，因為他們每天的挑戰會影響私生活。