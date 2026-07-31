東野圭吾

當香港還充滿正常營運的書店，或出版社，我很喜歡看書。尤其翻譯日本的小說。像博益出版社的王牌赤村次郎與吉本芭娜娜。當然，還有村上春樹，一本《挪威的森林》，深入民心到一個地步。在1993年張智霖的派台歌《如此這般想你》出現過，比伍佰首《挪威的森林》還早。不要跟我說出處是來自披頭四的金曲。

村上春樹至今還繼續有作品面世，每次有新作推出，也是城中大事。畢竟，慢工出細貨。《城與不確定的牆》跟最新的《夏帆The Tale of KAHO》只不過相隔3年，已經算密。相比之下，後輩東野圭吾是另一策略：密食當三番。 由1985年出道作《放學後》計起，幾乎一直維持到每年也有新作面世，歷時長達40年，不得不佩服。多得影視行業發展急促競爭激烈，讓大量東野圭吾的作品被改編成電影或電視劇，更令東野圭吾的知名度大增。從來不看文字的，大概也會接觸過東野圭吾的故事。

在香港，最入屋的，應該是《神探伽利略》系列？由福山雅治作主角的電視劇，曾經被粵語配音在大台播放，之後再推出電影《嫌疑犯X的獻身》、《真夏方程式》、《沉默的遊行》，福山雅治也試過親自到港宣傳。還是沒有印象？林峯扮大學教授查案的那一套電視劇，或多或少也看過吧。那是一個光明正大地學習而不用付版權費的日子，跟現在買了《悠長假期》的名字來大力宣傳，是兩回事。 香港電視台沒有大力播過但同樣長壽的，還有由阿部寬主演的《新參者》，屬於加賀恭一郎系列，其後延伸成電影《神探加賀：麒麟之翼》、《當祈禱落幕時》，香港反而有上畫。迴響當然遠遠有所不及。近年較受矚目的改編，應該是兩套《假面酒店》，畢竟有木村拓哉與長澤正美兩大巨星合作。但我最記得的，還是第一次有東野圭吾作品被改編成電影的《秘密》。1999年，廣末涼子全盛期，肉體係女兒，靈魂係老婆，就算若干年後再翻拍成電視劇版，由志田未來接力，也沒法相提並論。

可能真是先入為主，像《白夜行》，自從看過2006年由綾瀨遙主演的電視劇版本，即使之後出現過孫藝珍的南韓電影版，或者崛北真希的日本電影版，始終有一點距離。這樣說，東野圭吾筆下的角色，好像金庸筆下《射雕英雄傳》的郭靖黃蓉，不同年代不同地方總有不同的個人喜好。 不是說笑，像《白夜行》，已被大陸改編成為有待上畫的電影。跟南韓一樣，中國也很喜歡改編東野圭吾的小說，最多人談論的，首推《解憂雜貨店》。但跟梁家輝版本《深夜食堂》一樣，出口後，總會有點水土不服。找成龍做充滿智慧充滿哲理的慈祥長者喎，也真夠藝高人膽大。