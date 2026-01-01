大埔宏福苑火災至今，其影響依然深遠。居民在短時間內失去家園、生活被迫中斷，許多家庭至今仍然寄居於臨時住所，身心飽受壓力。特區政府早前透過「一戶一社工」，蒐集居民對長遠安置的意願。特區政府周五（9日）公布有關安置方案問卷，蒐集宏福苑居民和地區持份者等對不同長遠安置安排的初步意願，目標在1月下旬取得回應，其後再作分析，以協助制訂和落實具體方案。

問卷涵蓋收購業權、「樓換樓」及原區興建居屋等多項方向，理論上提供了不同選擇，但居民最關心的始終是安排是否公平、是否切合實際情況。有業主對估價方式表示懷疑，質疑以平均呎價作為基準未能反映樓層、景觀和座向差異，擔心換樓後會出現「大換細」的情況，影響生活品質；特區政府必須仔細聆聽，多走一步，審慎考慮。