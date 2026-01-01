大埔宏福苑火災至今，其影響依然深遠。居民在短時間內失去家園、生活被迫中斷，許多家庭至今仍然寄居於臨時住所，身心飽受壓力。特區政府早前透過「一戶一社工」，蒐集居民對長遠安置的意願。特區政府周五（9日）公布有關安置方案問卷，蒐集宏福苑居民和地區持份者等對不同長遠安置安排的初步意願，目標在1月下旬取得回應，其後再作分析，以協助制訂和落實具體方案。
問卷涵蓋收購業權、「樓換樓」及原區興建居屋等多項方向，理論上提供了不同選擇，但居民最關心的始終是安排是否公平、是否切合實際情況。有業主對估價方式表示懷疑，質疑以平均呎價作為基準未能反映樓層、景觀和座向差異，擔心換樓後會出現「大換細」的情況，影響生活品質；特區政府必須仔細聆聽，多走一步，審慎考慮。
收購與換樓兩者各有考量。即時收購能讓居民獲得現金，自行尋覓新居，但估價必須合理、準確，方能避免爭議；至於「樓換樓」，雖可延續住屋保障，但若換樓條件與原單位差距過大，或是選址遙遠、面積縮減，同樣難以令居民滿意。特區政府應設計具彈性的機制，例如按家庭人口和生活需要調整單位面積，或提供不同地區選項，做到「有得揀」，讓居民重拾對未來生活的信心。
問卷的推出只是起點，後續的工作接踵而來。特區政府如何公開分析結果、居民如何參與其中、方案設計如具理性且具人性化、實際時間表種種都相當考驗特區政府的工作能力。特區政府在處理問卷時須清晰交代問卷結果以及其分析過程，讓居民了解決策依據；同時確保過程透明並充分反映社區意見。凡涉及安置、估值及時間表的事項，均應以公開、清晰的方式說明，避免資訊不對稱引起誤會與猜測。