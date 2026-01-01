伊朗貨幣經濟崩潰 政權更迭如箭在弦

伊朗當前席捲全國的反政府示威浪潮，其規模與激烈程度已標誌著一場深刻的統治危機。這場危機是貨幣崩潰與物價飆漲，引發人民對整個政教合一政權的徹底失望。經濟基礎的瓦解，正動搖著上層建築的合法性。與歷史上因經濟治理失敗而垮台的政權類似，伊朗現政權正面臨著來自社會各階層的巨大壓力。然而，不同於有明確政治綱領與領袖的傳統革命，此次伊朗的抗爭缺乏統一領導，這可能導致即使現政權難以為繼，國家也將陷入一段時間的混亂與空轉。政權更迭已如箭在弦，但其後的過渡注定充滿荊棘。

此次抗議的燎原之勢，根源於貨幣制度的實質性崩潰。伊朗貨幣里亞爾在黑市匯率已跌至1美元兌145萬的歷史新低，較數年前價值蒸發逾百倍。這不僅是數字遊戲，更是對全民財富的殘酷洗劫。通貨膨脹率高達42.2%，基本食品價格飛漲逾七成，一個普通伊朗人的月薪僅折合一百多美元，購買基本食品便已耗盡。這場災難首先擊垮了中小商家，德黑蘭的手機店、傳統大巴扎的金舖與家具店因進口成本暴增、利潤消失而紛紛歇業抗議。伊朗政權穩定支柱的群體，包括城市中產階級、小企業主，甚至依靠固定薪金的公務員也被推向了絕望的街頭。當一個政權連其核心支持者的基本經濟安全都無法保障時，其社會契約便已破裂。

經濟崩潰並非天災，而是內外政策失敗的總和。去年聯合國恢復制裁，以及美國退出伊核協議後持續的極限制裁，構成了致命的外部絞索。伊朗被排除在國際金融體系之外，石油出口銳減，外匯枯竭。然而，政權的內部治理失當才是催化劑。國家財富高度集中，高級教士控制全國大量財富，伊斯蘭革命衛隊壟斷龐大產業並享受特權，而政府為彌補財政赤字，竟計劃對已奄奄一息的私營部門與中產階層大幅加稅。馬克思所言「下層建築決定上層建築」在此得到殘酷印證：當經濟活動無法維持人民的基本生存，任何意識形態的凝聚力，無論多麼嚴密，都將瞬間蒸發。人民的口號已從具體訴求，轉變為直指統治核心的「獨裁者去死」。

歷史一再證明，貨幣與物價的穩定是政權存亡的命脈。上世紀四十年代末，國民黨政權在大陸的垮台，直接導火線正是金圓券改革失敗引發的惡性通脹。物價在短時間內飆升數千萬倍，民眾積蓄化作廢紙，社會信任徹底崩盤，最終導致政權的合法性完全喪失，兵敗如山倒。政府一旦為了解決短期財政困難而開啟濫發貨幣的魔盒，便等同自掘墳墓。 面對危機，有人將目光投向流亡海外的巴列維王朝後人，示威中亦曾出現呼籲其回歸的口號。然而，這更多是一種對現狀不滿的情感投射，而非可行的政治方案。巴列維王朝當年倒台，正因為其親西方、急劇西化的政策與伊斯蘭社會脫節，石油財富未能公平分配，導致貧富懸殊與文化衝突，最終被伊斯蘭革命推翻。伊朗的未來，難以通過簡單的王朝復辟來解決。

示威持續已逾三周，據人權組織統計，死傷人數日益增加，已有逾百人死亡，兩千六百多人被扣押，德黑蘭的醫院不堪重負。美國總統特朗普多次公開警告，表示「槍已上膛」。外部勢力的潛在介入，勢必令局勢更為複雜。然而，最根本的悲劇在於，伊朗社會內部矛盾重重，卻未有能凝聚共識的新政治力量湧現。這意味著，即便現政權搖搖欲墜，國家也可能面臨一段沒有明確方向的混亂時期，通往穩定與尊嚴生活的道路，依然漫長而晦暗。