宏福苑災民安置方案很難人人滿意

大埔宏福苑大火，逾千戶災民痛失家園。政府已第一時間作了臨時性安置；然而，這樣的安排只是過渡性的。政府必須有更穩妥的長遠安排，才能對災民有個交代，事情才算得到真正的善後。 日前，政府透過社工，就宏福苑的長遠安置問題，向災民發放問卷，以了解災民的意願。災民有的選項包括：原址重建、「樓換樓」、原區建樓，以及由政府收購後災民自行物色居所。 本來，原址重建在經濟上最化算，起碼那座未被大火波及的宏志閣可以不用重建。不過，有相當一部分災民不想重回傷心地，政府無意逆他們的意願。

再者，原址重建程序複雜費時，先要收購原業主的業權，然後才能清拆舊建築物，再規劃重建，估計需時10年，要等到2035年才能入住，這不符合政府想盡快讓災民獲得長遠安置的原則。 因此，雖然有部分宏福苑的住戶明確表示支持原址重建；但政府卻認為這個方案不切實際，相信被採納的機會甚低。 第二個選項是「樓換樓」。宏福苑的業主可以用自己名下的單位，與政府換取一個價格相若的全新居屋單位或綠置居單位。業主毋須繳付差價，政府亦不會向業主作金錢上的補貼。

這個方案的優點是可以第一時間進行，問題是政府可提供的選擇不多，未必合業主的心水。樓宇是一種缺乏同一性的商品，很難找到間隔一樣、用料一樣、位置及觀景一樣的單位來交換。有業主擔心，在換樓的過程中，不但沒有着數，甚至可能吃虧，變成被逼要「大換細」、「貴換平」或「靚換醜」。所以，並非所有的業主都喜歡「樓換樓」方案。 第三個方案是在大埔區興建新的居屋來安置宏福苑災民。這個方案需時一樣很長，如果選址在附近的廣福公園興建，可能要等到2033年才能落成。再者，這個安排會分薄了原先想買這類居屋的市民機會。別的買家要抽籤，宏福苑的業主卻不用抽，與「打尖」沒有分別，一定有人會有微言。

第四個選項是由政府付現金向宏福苑的業主收購業權，再加上小業主收到的保險賠償，小業主就可以自己在市場上物色喜歡的居所，各適其適。條件好的可以加碼買私人樓；想申請購買資助房屋的，相信政府亦會允許他們免資格審查；此外，他們亦可以在居屋第二市場物色自己喜歡的居所，選擇較多。 香港測量師學會估算，宏福苑未補地價單位的呎價6,000元，已補地價單位的呎價8,000元。有業主嫌這個估價偏低，其實這個價已估得很高，因為宏福苑已被大火燒毀，若在公開市場出售業權，只能收回樓面地價，而非正常樓價。測量師學會所估的是宏福苑未被燒毀前的價錢。