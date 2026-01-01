金融+產業的華山論劍

上星期貿易發展局主席馬時亨邀請傳媒一聚，介紹稍後舉行的「亞洲金融論壇」。馬教授商而優則仕，曾經加入問責班子擔任商經局長，論壇是其任內新猷，經過多年發展，已經成為本港財金盛事。

疫情復常以來，香港金融中心地位再上一層樓，股市交投去年創出新高；滙豐在今個月完成私有化恒生，在在顯示金融市場對前景的信心。財經盛會增加，亞洲金融論壇再添新意，以鞏固自身的江湖地位。

今年論壇就首設「全球產業峰會」，邀請內地和國際企業出席，另一特色是除了華山論劍，還加上投資項目對接，即是不單止想法上的交流，還即時撮合項目，上演「財神配對計劃」。這個講生意的安排過去累積了逾萬場會議，以高效務實取勝。