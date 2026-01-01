金融+產業的華山論劍

上星期貿易發展局主席馬時亨邀請傳媒一聚，介紹稍後舉行的「亞洲金融論壇」。馬教授商而優則仕，曾經加入問責班子擔任商經局長，論壇是其任內新猷，經過多年發展，已經成為本港財金盛事。
疫情復常以來，香港金融中心地位再上一層樓，股市交投去年創出新高；滙豐在今個月完成私有化恒生，在在顯示金融市場對前景的信心。財經盛會增加，亞洲金融論壇再添新意，以鞏固自身的江湖地位。
今年論壇就首設「全球產業峰會」，邀請內地和國際企業出席，另一特色是除了華山論劍，還加上投資項目對接，即是不單止想法上的交流，還即時撮合項目，上演「財神配對計劃」。這個講生意的安排過去累積了逾萬場會議，以高效務實取勝。
2026年前後，本港新股市場好生興旺，內地不少新興企業來港上市掛牌，當中熱點是人工智能、機械人、新消費和新醫藥等。這些公司都需要大量研發資源，投資界也樂於投放資源，產業發展和融資配對的需求很大，這和單純的金融財技介紹不一樣，論壇嘗試結合產業，也是貿發局配合本地經濟轉型升級，走向創科發展的路向。
內地企業在疫情期間依然大力拓展生產力，取得極大成績，過去2年走出去的步伐日益積極，來港的企業不斷增多，最明顯是電動車市場，由原先外資近乎獨佔，變成內企加入百花齊放的舞台。香港市場雖然不大，但產品種類繁多，媒體發達而且訊息高效，成為企業出海的地點，這也是TVB今年著眼的重點之一。立足大灣區，協助企業引進來、走出去，是2026年香港推動增長的重要引擎，同時也是TVB寄以厚望的動力之源。
由報紙走入電視；由新聞走入商業的媒體人，愛以不一樣的社會角度看商業世界的人和事。