為何男人出門一刻總要上大號？

上回提到，我丈夫有時似耶穌，在農田耕作上往往給我啟發做人處世之道。可是，人無完美，他把我激到面紅耳赤時，大家未有機會看到。讓我分享一兩個例子，未知各位人妻的丈夫，會否都是這樣。 我必須承認，每天出門前，我比他需要更長時間準備：護膚、化妝、整頭等工序他通通用不上，因此我梳妝時，他都穿著睡衣，懶洋洋地坐在梳化等候。到我準備好了，他依然故我。此時，我忍不著問他：「你仲唔換衫？」 他例牌回應：「唓，我換衫好快之嘛！」

穿好衣服，還是坐著。我穿好鞋子準備出門，我又再忍不著問他：「你仲唔著鞋？」 他例牌回應：「唓，我著鞋好快之嘛！」 我氣憤極了，大聲喝道：「你乜都話快，你都要做先得㗎！」 他再次懶洋洋地給我一個白眼，站起來時，突然按著肚子說：「哎呀，急屎！」再一個箭步衝進廁所，半小時後才完事，結果我們永遠是綑綁式遲到。 我被他氣至半死，除了反問：「點解男人永遠出門口先急屎？」還反覆思考他經常敷衍我的一句「我換衫/我著鞋，好快之嘛！」確實，很多事情我們知道自己做到，而且做得好，但往往坐著不做，只會一事無成。我坐在梳化等丈夫，無聊地看人家的IG Reels，驚訝創新橋段及拍攝手法時，回想10多年前自己做斜槓族，自恃出身電視台，有何拍攝手法我不懂？要學一定比其他人快上手。就是這種以為「我學嘢我快之嘛」的心態，坐著不學，在光速變化嘅網絡時代，我已大大落後於人，後悔莫及。

做主持亦然，早期我自恃從前讀新聞有經驗，一些看似簡單的稿件我放輕鬆，結果我沒太多準備，越簡單越易出亂子，準備充足的拍檔們則輕鬆執生過關。這個不就是簡單的「龜兔賽跑」道理？但在日常生活中，往往無限輪迴地發生。 看著拉完大號的丈夫，我笑了，原來他確是我的神，每次花盡心思用不同方法給我領略，不論是耕作論或拉屎論，也是用心良苦。 多媒體斜槓族：電視/電台/YouTube節目主持/司儀/傳媒公關培訓導師/作者等。周一見報