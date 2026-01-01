執筆的時候，黎智英被控串謀勽結外國勢及串謀發布煽動刊物罪等三罪罪成，正在求情。黎智英最高可判終身監禁。
我在壹傳媒前後工作七年，對黎智英由欣賞其魄力，到不屑他不擇手段，到堅決離職。我當時斷定，一間重利輕義的公司，不會有人才效力，不會有貴人相助，不會有大公司夥拍，遲早走向衰敗，料不到十幾年後。黎智英竟然把香港拖入萬刼不復的深淵，把我前上司和舊同事都拖入牢獄中。
黎智英是個怎樣的人？從以下小故事可以感受一下。一天，我們一班高層和黎智英開《壹週刊》編務會議。他突然收到城中首富兒子的電話，他眉飛色舞，故意在我們面前和他閒聊上流社會的八卦，放下電話後嘲笑富家子的天真。作為從社會極底層爬上來的梟雄，黎智英看不起含着銀匙羮出世的小鮮肉。他也曾經在我們面前恥笑一個被視為名門正派的傳媒大亨，嘲笑他偽善、貪圖名利。他鄙視建制和道德規範。但同時，當他被權貴看重，他又顯得洋洋得意。可以想像2019年7月，當美國副總統彭斯親自接見他，崇洋貶中的他是多麼的興奮！就是這種自我膨脹，令他誤以為可以翻雲覆雨，改寫香港歷史，以為西方政府會為他撐腰。《壹週刊》社長楊懷康曾跟我說，黎智英曾向他預言，有一天，中共將會像東歐和蘇聯般倒下來。
2001年我到杭州訪問馬雲，對他的視野和能力非常佩服，並介紹金庸給他認識，馬雲當時邀請金庸到西湖主持「武林大會」（互聯網大腕參加），也邀請我赴會。但黎智英及整個壹周刊嗤之以鼻，看不起馬雲這個「大陸仔」，也看不起內地經濟。一步錯步步錯。
政治和經濟上，缺乏理性分析，過份天真，就是黎智英本人。
在壹傳媒，他是皇上皇，是法律、真理，沒有人敢挑戰他。當山寨王這麼久，漸漸忘卻了，法律這張網無處不在。2020年8月，黎智英在家門口被警察拘捕，剛做完運動的他，像老闆吩咐伙記說：「我要沖個快涼。」，霸氣不變。
不過，有一小事我倒是難以忘記的，就是九十年代中，黎智英的家被爆竊，他為搶回太太的婚戒，而和匪徒肉搏，結果被打得頭破血流，他包着還染血的繃帶下午回來開會，嚇得我們！他就是爛命一條，敢和你死拼的硬漢。
懲教署的朋友告訴我，即使單獨囚禁，心如鋼鐵的黎智英，並未崩潰。聖誕和新年，他會畫畫送給獄吏，當然沒人會收。
他可否知道今天，國際間是赤裸裸的叢林法則，利字當頭，美國為了委內瑞拉石油，竟然活捉委國總統，談什麼自由民主？對於特朗普來說，黎智英算什麼？憑你可以交易到什麼？這才是美國會否拯救你的關鍵。